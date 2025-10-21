Nunca le marcó al Arsenal: así le fue a Julián Alvarez contra el Big Six de la Premier League

Se viene el quinto duelo de Julián Alvarez contra Arsenal. Primero en la Champions League tras los dos de Premier League, uno de FA Cup y otro de Community que tuvo en Manchester City. Así le fue al ex delantero de Pep Guardiola o de River Plate de Argentina cuando tuvo que medir fuerzas con las principales potencias de la mejor Liga del mundo. Cuentas bastante claras en relación con el famoso Big Six.

Un gol y una asistencia en 5 partidos ante Tottenham. Dos tantos en cinco batallas contra Liverpool (se perdió el partido de Champions de esta campaña). Solo una asistencia en cuatro choques contra Manchester United y por último 3 gritos sagrados con un pase gol ante Chelsea en su paso por Inglaterra. Es el resumen a gran escala de Julián Alvarez enfrentándose a los 5 grandes equipos de la Premier League. Recordemos que gracias al haber hecho parte del Manchester City de Pep Guardiola, no contamos de momento ningún tipo de enfrentamiento frente al conjunto del catalán.

Se verá aquí que no hay tantos ante Arsenal. Es la única gran potencia de la mejor liga del mundo que todavía no ha tenido que sufrir en carne propia los goles de La Araña. Julián Alvarez llega al encuentro con un positivo estado de forma y tras un inicio de temporada donde las dudas como críticas de la prensa española se hicieron más que presentes. En la rueda de prensa previa al encuentro por Londres dejó en claro que se trata de una final para los hombres de Diego Pablo Simeone.

“¿Arsenal? Son un gran equipo que lo viene haciendo muy bien. Tienen un gran entrenador y grandes jugadores…Los equipos ingleses tienen más transiciones pero después hay muchas cosas similares. El fútbol sigue siendo fútbol. Al Arsenal le gusta tener el balón, son fuertes con la pelota parada… Pero nosotros también somos un buen equipo”, analizaba el argentino sobre el equipo de Mikel Arteta. Tras el encuentro frente a los británicos restarán todavía diferentes compromisos en cuanto a la Champions se refiere que incluso llevarán a choques como frente al Inter de Milán, PSV, Galatasaray y otros.

Arsenal, la única potencia de la Premier que se escapa de los goles de Julián Alvarez: GETTY

Se trata de una jornada clave para los colchoneros. Perdieron en Anfield en su debut y vienen de golear al Eintracht Frankfurt en la segunda fecha. Atlético de Madrid viene de derrotar a Osasuna por la mínima y no quiere perder carrera en cuanto al objetivo de quedar entre los 8 primeros de la fase de liguilla de la Champions. Hacerlo supone evitar la fase de playoff e igualmente, ahorrarle 180 minutos a la plantilla en un año donde la Copa Mundial de selecciones de la FIFA se encuentra por supuesto en la cabeza de todos los jugadores.

Publicidad

Publicidad

Arteta elogio a Simeone

“Está a un nivel muy alto. Su etapa en el Atlético es increíble. Ha creado una identidad, un espíritu… Es muy difícil lograr. Para mí es increíble. Es una inspiración para mí en muchas situaciones. Tiene mucha pasión. Tiene capacidad, mucha energía… Voluntad para ganar. Es un desafío hacerlo y convencer a los jugadores y sostenerlo durante tanto tiempo en ese nivel”, palabras del entrenador de los gunners en una charla con MARCA en la previa del choque.

Será la tercera vez que el Cholo se mida ante los londinenses. Las semifinales de la Europa League 2017/2018 son el único precedente que se tiene hasta la fecha. Ahí una victoria por 1-0 en la ida, sumado al 1-1 de la vuelta, permitió a los colchoneros pisar la definición de Lyon frente al Marsella. Se ganaría en Francia, por 3-0, el penúltimo título europeo de la era Simeone en Atlético de Madrid.

ver también Jugador del Barcelona pide el fichaje de Julián Alvarez a Joan Laporta