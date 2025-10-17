Mastantuono divide a los hinchas de Real Madrid sobre su titularidad contra Barcelona

26 de octubre. Es la fecha donde Franco Mastantuono, Arda Guler y Jude Bellingham compiten de cara a ser titulares ante Barcelona. Por Diario AS se le preguntó a diferentes aficionados del Real Madrid por los nombres que debería escoger Xabi Alonso para una jornada absolutamente trascendental en el inicio de un nuevo proyecto por el estado Santiago Bernabéu. Hay división de opiniones alrededor de la titularidad del argentino incluso después de haberse consolidado como una de las caras más utilizadas por el entrenador hasta la fecha. Se acerca el Clásico.

“No debería haber discusión: el que no tiene que ser titular es Mastantuono. Güler se lo ha ganado y Bellingham es imprescindible en un Madridque quiera aspirar a todo. Además, hay demasiado ‘hype’ con Mastantuono…Creo qué estos son los partidos ideales para Jude, dónde va a coger rodaje de titular y ponerse a tono para el Clásico… por qué es innegable que Jude tiene más peso en el equipo”, marcan las primeras opiniones sobre Franco. Recordemos que el encuentro tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu y con el horario estelar del domingo como elección por parte de la patronal.

No es un Clásico más para Real Madrid. La Casa Blanca del fútbol no vence a su eterno rival desde la primavera del año 2024 y en lo que era todavía la penúltima temporada de Carlo Ancelotti al frente del equipo. Desde entonces se han perdido cuatro ediciones consecutivas del choque contra Barcelona. Hubo un par de goleadas en el medio y hasta finales perdidas por Supercopa de España o Copa del Rey. Todo lo que no sea vencer a los culés disparará las dudas alrededor de un Xabi Alonso que recordemos ya perdió de manera más que contundente compromisos ante Atlético de Madrid o Paris Saint Germain.

Para los hinchas de los merengues el debate no es sencillo. Se unen cuestiones de jerarquía en la plantilla e igualmente de rendimiento inmediato como el que ha mostrado Franco. Muchas dudas alrededor de quiénes deberían ser los miembros de un centro del campo donde solo Aurelién Tchouaméni parece tener asegurada su titularidad: “Si algo está claro es que hay tres jugadores para dos posiciones y esos son Jude, Arda y Mastantuono lo cual hará seguramente que Xabi opte por sentar al argentino…Bellingham recuperado es fijo sí o sí. La pugna debe ser entre Arda y Mastantuono. Dependiendo de los rivales y la evolución de ambos, el tiempo decidirá quién juega más y quién juega menos…Solo podremos plantear cara a rivales duros con Bellingham, Camavinga, Valverde y quizás Mastantuono. Sin centro de campo no hay fútbol y con pase atrás continuamente desperdiciamos oportunidades para Mbappé”.

Guler y Bellingham, los rivales de Mastantuono para ser titular vs. Barcelona

Antes de lo que decida Xabi Alonso habrá compromisos de peso. Real Madrid volverá a la actividad de este domingo tras la fecha FIFA visitando a Getafe. Tras ello tendrá que jugarse otro final de peso frente a la Juventus de Turín por la tercera jornada de la fase de liguilla de la Champions League. Finalmente el domingo 26 de octubre veremos cómo evolucionan los planes del entrenador vasco e igualmente la posible titularidad de Mastantuono anta Barcelona. Para encontrar la última vez que un argentino jugó para Real Madrid contra los cuales, hay que devolvernos a la primavera del año 2014 y cuando Ángel Di María lo hizo en el estadio Santiago Bernabéu en una derrota por 3 a 4 frente a Gerardo Martino o Lionel Messi.

Mastantuono tiene la banca de ex jugadores

Miguel Torres, lateral, canterano del Madrid y ganador de hasta tres ediciones de LaLiga en 70 partidos, fue tajante sobre el debate en redes. Por Onda Cero elogió el presente del futbolista argentino y dejó en claro que es uno de los que más equilibrio le entrega al centro del campo por estas fechas. No ve motivos hasta la fecha para sacarle el equipo titular.

“No lo quitaría del equipo titular”. La reflexión a gran escala de Miguel Torres alrededor de un debate que se encuentra instalado ya en la afición del Real Madrid y que veremos cómo evoluciona teniendo en cuenta también las bajas del equipo blanco. Dani Carvajal y Alexander Arnold apuran sus opciones de cara a poder decir presente en el encuentro frente a Barcelona como laterales por derecha. Si lo hacen, Federico Valverde jugará en la medular y habrá menos espacio para el debate entre Mastantuono, Guler y Bellingham.

