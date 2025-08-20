La prensa española se ilusiona con el debut de Mastantuono: “Enamoró a los 70.000 del Bernabéu”

Por primera vez en 15 años un futbolista argentino debutó en LaLiga con Real Madrid. El último hasta la fecha era un tal Ángel Di María y antes de que llegase un Franco Mastantuono que ha comenzado formalmente su paso por la capital española. En la prensa española hubo todo tipo de reacciones y elogios hacia el ex futbolista de River Plate. Se habló igualmente de los cánticos alrededor de su figura y por supuesto de la supuesta alineación indebida por portar el dorsal número 30.

“Mastantuono tira un caño y lo que hace después enamoró a los 70.000 del Bernabéu El argentino dejó destellos de su clase pero, sobre todo, mostró que es un futbolista que se va a fajar en el trabajo. Esta jugada es el mejor ejemplo”, elogiaban a Franco desde el Diario AS. El fue el titular más amable que se encontró en el post partido de un encuentro en el Real Madrid se llevó la victoria por la mínima frente a Osasuna.

Por medios como Mundo Deportivo o El País, la temática fue más alrededor de su debut después de solamente algunas jornadas entrenándose en la ciudad deportiva de Valdebebas e igualmente por el cambio de jerarquías que se ha producido en el equipo. Se ve cada vez más lejos del club a Rodrygo Goes: “Mastantuono debutó este martes con el Real Madrid, al entrar al terreno de juego en el minuto 68 del partido ante Osasuna (1-0), siendo el primer cambio de Xabi Alonso y teniendo una oportunidad de gol…El que no asomó fue Rodrygo Goes, una señal de su situación actual, y más con la llegada de Mastantuono. Fue el único de los atacantes que no salió”.

“Mastantuono es un jugador de ataque. Los que más fácil tienen caer en gracia a la afición a poco que metan un gol o hagan un par de recortes como los que hizo el argentino en su carta de presentación. El Bernabéu prefiere quedarse con eso y las carreras a la presión…Los aficionados madridistas ovacionaron por todo lo alto al último fichaje blanco, cuyo cambio llegó de la mano del de Carvajal, que regresaba a Chamartín diez meses después”, Finalizan igualmente medios como Sport en Barcelona o MARCA. Se destaca por todo lo alto que el futbolista haya podido colarse en la convocatoria y partido de una apertura de LaLiga donde los merengues se jugaban mucho en cuanto a imagen se refiere.

Mastantuono finalmente pudo debutar con un Real Madrid que movió todo tipo de fichas para sacárselo al Paris Saint Germain. Se viene una semana de trabajo completa por la ciudad deportiva de Valdebebas a la espera del choque frente al Real Oviedo del día sábado como visita. Será ahí cuando Franco tendrá su primera salida del estadio Santiago Bernabéu y donde seguramente también podamos verle tener minutos como frente a Osasuna. La prensa habla de un talento que se ve desde el primer toque y que genera ilusión en el coliseo merengue.

Solo dos superan a Mastantuono

Martin Odegaard con 16 años y 157 días, así como Samuel Eto’o con 17 años y 270 días, Son los únicos extranjeros en la historia del Real Madrid que han debutado antes que Franco. El argentino lo hace con apenas 18 años y 5 días en sus piernas después de cumplir la mayoría de edad en la jornada de su presentación por el conjunto merengue. Superó a Endrick y a su compatriota Juan Esneider.

Solo el tiempo dirá que ocurre, pero es una realidad que Mastantuono parece haber llegado para quedarse. Xabi Alonso le dio rodaje desde la primera jornada de una temporada donde el Real Madrid está obligado a ganar y gustarse. Compañeros como Dani Carvajal en zona mixta hablaron de un futbolista totalmente preparado mentalmente para el reto. En España existe un nuevo argentino de moda y no es otro que el nacido en Azul.

