Mastantuono, dentro del primer gran dilema de Xabi Alonso en Real Madrid

Real Madrid ya pone la cabeza en Vallecas. Rayo será el siguiente oponente de una plantilla que pretende dejar atrás Liverpool y empezar a resolver diferentes cuestiones alrededor del once titular de Xabi Alonso. Franco Mastantuono, lesionado hasta nuevo aviso, parte de un dilema en banda derecha donde nadie de momento se asienta cuando ya cumplimos 15 partidos oficiales de la presente campaña.

Franco, Rodrygo, Endrick, Brahim, Eduardo Camavinga y hasta Federico Valverde han hecho de volante por derecha en lo que vamos de campaña. Ninguno se asienta o da sensaciones de tener que ser el dueño de dicha demarcación casi 4 meses después del inicio de temporada. El argentino es quien más minutos ha tenido ahí junto a Brahim. Es la gran duda del futuro inmediato de un once que sale casi de memoria. Ante Manchester City, nueva parada de peso.

Veremos si Mastantuono puede decir presente. En los grandes partidos de la campaña no pudo ser titular en una demarcación donde Alonso le ha hecho ser titular en más de 8 ocasiones. No fue en los partidos grandes, donde apareció Jude Bellingham vs. Atlético de Madrid, Brahim vs. Juventus y finalmente Camavinga ante los Barcelona o Liverpool. Hueco en la banda derecha y seguramente, motivo para entender todas las rotaciones en una parcela del verde donde hay más dudas que certezas ahora mismo.

Para Xabi Alonso le situación no ha sido resuelta hasta la fecha. Hay ya varios nombres que parecen inamovibles en este Real Madrid en todas las líneas, pero ninguno en banda derecha. Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Arda Guler, Vinicius, Kylian Mbappé o Jude Bellingham se han asentado en un nuevo proyecto que poco o nada tiene que ver en idea futbolística con el que terminase Carlo Ancelotti. Ahí Rodrygo era el elegido para dicho lugar y el inicio, en parte, del dilema interno.

Para que nos hagamos una idea, tenemos que volver 8 meses en el tiempo para encontrar el último gol de Rodrygo Goes en Real Madrid de manera oficial. Desde entonces el brasileño, quien es quien más minutos suma en dicha posición en lo que vamos de año, pero no ha podido aportar más en ataque a gran escala o cumpliendo la exigencia de la camiseta blanca. Franco Mastantuono se recupera e intentará nuevamente colarse en una zona del campo donde la casa blanca, lejos de tener soluciones hasta la fecha, tiene un hueco por rellenar.

