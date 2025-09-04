Mauricio Pochettino confirmó que estuvo cerca de ser el entrenador de Real Madrid: “No sé cómo se lo tomó Florentino Pérez”

Mauricio Pochettino se abre en canal por estas horas. En charla con Josep Pedrerol reconoció algunos de los rumores más importantes relacionados con su paso por el fútbol español. El nacido en Murphy no negó en un par de ocasiones estuvo más que cerca de dirigir al Real Madrid y que únicamente los giros de 180° por parte de la Junta directiva comandada por Florentino Pérez impidieron esto. El ex Espanyol de Barcelona o Tottenham deja la puerta más que abierta

“No sé si contar la historia o no contarla… Zidane se va y lógicamente existe la posibilidad de fichar por el Real Madrid. Seguramente otros entrenadores también. Yo le había dado mi palabra a Levy de que me quedaba hasta que se terminara el nuevo campo del Tottenham. En ese momento le digo que yo voy al Madrid si Levy da el OK… No sé qué pasó después… Seguramente no dio el OK”, empezaba Pochettino con Pedrerol. Nos ponemos en un verano del 2018 donde todo el proyecto del club tambaleaba por las marchas de Zinedine y Cristiano Ronaldo.

Pochettino no duda que pudo ser el elegido antes que Julen Lopetegui. Indica que de un momento a otro, las charlas para llevarle a Concha Espina terminaron de ser una realidad: “No sé cómo se lo tomó Florentino Pérez, no fue una cuestión mía. Yo no estaba sin contrato… Pero nunca es tarde si la dicha es buena…Como jugador tuve la posibilidad de jugar en el Madrid y no se dio. Como entrenador tuve un par de posibilidades, pero a veces son los momentos que pasan en el fútbol”.

Tras ello Pochettino siguió en Reino Unido y a finales de ese año jugaría la final de la Champions League en Madrid. No en el Bernabéu y si en un Metropolitano del Atlético donde Liverpool le vencería por 2-0. Años más tarde, tendría el lujo de enfrentar a la casa blanca del fútbol por los octavos de la Copa de Europa del 2022 con un PSG donde el tridente Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé se estrellaría como nunca en el coliseo blanco. Fue la última vez que La Pulga se midió con su gran rival en España.

Pochettino visitó a Real Madrid con Tottenham, PSG y Espanyol: GETTY

Durante aquella temporada que Pochettino pudo ser entrenador del Real Madrid, se firmó una de las peores campañas del conjunto merengue en la última década. En cuestión de 8 meses la salida de Zidane daría llegada a Lopetegui, quien apenas aguantaría hasta el mes de noviembre antes de que Santiago Solari asumiese de manera interina hasta marzo. Ahí volvería Zidane en un contexto ni mucho menos similar al que 12 meses atrás había dejado al equipo. Lo único potable de dicha campaña supuso el ascenso de futbolistas como Vinicius, Federico Valverde o el fichaje de Thibaut Courtois.

La durísima crítica de Pochettino al Barcelona

Hablar de Pochettino es hablar del Espanyol de Barcelona. El argentino cuestionó de sobremanera la realidad que viven los hinchas del club Perico en la capital de Cataluña producto de la rivalidad con el conjunto culé. Denuncia que incluso existen cuestiones más allá del deporte y que van relacionadas a la política que apuntan directamente contra quienes siguen los intereses del club blanquiazul. Las reflexiones y denuncias son más que contundentes

“Dicen que el Barça es más que un club. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay que adoctrinar a los niños en ciertas ideas? Yo creo que el Barcelona se equivoca en eso. Cada equipo de fútbol tiene su cultura y el Barça es un grandísimo club, pero yo no comparto lo que me quieren hacer comprar o quieren vender a la gente…Creo que el Espanyol es un club mucho más independiente y mucho más catalán, mucho más catalán, que el Barcelona“, dejaba caer Pochettino junto a Pedrerol.

