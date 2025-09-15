Mbappé arrasa a LaLiga con Real Madrid: más del 60% de los goles llevan su sello ¡Imparable!

Kylian Mbappé sigue reventando redes en un comienzo de LaLiga donde Real Madrid es el único líder del campeonato. El delantero francés volvió a ver portería frente a la Real Sociedad y en este momento más del 60% de los últimos 20 tantos del equipo pasan directamente por sus decisiones sobre el césped. Desde Cristiano Ronaldo no se veía un futbolista tan trascendental en el ritmo anotador del equipo.

Mbappé ha marcado 13 de los últimos 20 goles del equipo en LaLiga. Está a solo 2 de los 50 oficiales (en solo 63 partidos) tras una primera temporada donde las críticas hacia su desempeño defensivo e igualmente a su nivel en las grandes noches estuvo presente en buena parte de los meses del curso. Todo ha cambiado de la mano de un Xabi Alonso con el que ha anotado en tres de las cuatro jornadas de lo que vamos de temporada y donde si tenemos en cuenta los registros de la campaña anterior, aparecen datos absolutamente ejemplificantes del atacante que se fichó desde París Saint Germain.

El nuevo 10 del Real Madrid solo no pudo anotarle a Mallorca en cuanto a sus últimos 9 partidos de LaLiga. Hay que devolverse hasta 2015 para encontrar con Cristiano Ronaldo una racha similar por el campeonato nacional de España. No tenemos en cuenta en esto un Mundial de Clubes de la FIFA dónde Mbappé sufrió una intoxicación que le dejó por fuera del torneo en buena parte de este. Tras 12 meses de adaptación e incluso de una primera campaña donde terminó con la Bota de Oro, Kylian vuelve a ser Kylian.

No es un año menor para el francés. Con casi 27 años luchará por ganar su primera edición de la Champions e igualmente un Balón de Oro que supone uno de los únicos grandes registros individuales que todavía se escapan de sus vitrinas individuales. A todo esto hay que sumarle que vivimos una temporada de Copa Mundial de la FIFA con todo lo que ello implica a nivel de desgaste. Desde Cristiano Ronaldo no se veía un delantero con tanta omnipresencia en los goles anotados por un club que en este momento es el único líder del campeonato con puntaje perfecto.

“Me siento muy bien pero una temporada es muy larga. Es un buen inicio del equipo y mío y estoy muy feliz. Pero en una temporada de 11 meses con el Mundial hay que jugar bien durante mucho tiempo”, reflexiones de Mbappé con RMTV tras un 1-2 ante Real Sociedad que les permite seguir arriba en la tabla. Recordemos que el año pasado Kylian culminó el curso con 44 goles en 59 partidos, siendo el mejor debutante hasta la fecha del club en cuanto a tantos marcados en sus primeros 12 meses por la entidad.

Mbappé, dolor de cabeza para Real Sociedad

Les ha marcado 7 goles oficiales en apenas 6 partidos. Solo Barcelona con 11 tantos ha sufrido más a Mbappé cuando hablamos de partidos oficiales de LaLiga. Si miramos a rivales que no sean españoles, Manchester City con 7 es quien más ha sufrido a un delantero que a sus casi 27 años vive el mejor momento de su paso por el Bernabéu.

Ahora llega el momento de volver a pensar en la Champions League. Este martes Real Madrid comenzará su camino rumbo a la final de Budapest enfrentándose al Marsella en el estadio Santiago Bernabéu. Se viene una fase de liguilla donde habrá que enfrentar a equipos de la talla del Manchester City, Liverpool, Mónaco o F. C. Kairat Almaty de Kazajistán.

