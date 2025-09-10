Simeone eligió el club que mejor juega en el mundo: “Ataca bien y son verticales”￼

Diego Pablo Simeone se sincera en COPE. Lo hace en una entrevista donde no dudó ni mucho menos en elogiar a la figura de Julián Alvarez y donde también hubo tiempo para repasar la actualidad de un Atlético de Madrid donde en este momento tiene su peor inicio de temporada. El argentino señaló cuál es el club que mejor juega del planeta en estos momentos y ni mucho menos apunta a los finalistas de la última edición de la Champions o al eterno rival.

“El Barcelona, porque atacan bien, tienen verticalidad, los extremos son importantes… Tienen un equipazo y juegan en equipo. Los mejores entrenadores somos aquellos que logramos explotar la mejor versión de cada jugador…¿Si estuviera en el Barcelona cómo jugaría? No estoy ahí. Nosotros no jugamos tan mal. Lo mejor que le puede pasar a un equipo como el nuestro es explotar las características de los jugadores”, reflexiones del argentino alrededor de un rival que en buena parte le quitó la posibilidad de ganar las últimas ediciones de la Copa del Rey y LaLiga.

Simeone elogia a un Barcelona que ha sido su principal verdugo a lo largo de los últimos años en cuanto a puntos se refiere. Hasta hace solamente algunos meses jamás había podido ganarle como visitante a un club que en este momento de la mano de Lamine Yamal recupera una figura mundial como en los tiempos de Leo Messi. El Cholo no duda que la tarea para intentar arrebatarles título será difícil, más ni mucho menos imposible para sus hombres.

El Cholo sentencia que se les puede derrotar. Puso como ejemplo lo hecho por Atlético de Madrid en el inicio de su ciclo e igualmente algunas de las claves para conseguir el objetivo a finales de temporada: “Lo bueno que hemos logrado estos últimos 14 años es gracias al legado de Gabi, Godín, Miranda…Los que se rompieron bien el culo y nos lo dejaron para que pudiéramos hablar de esto y nos podamos ilusionar. Pero la realidad es la realidad y a la gente no hay que engañarla. Y están Raphinha, Lamine, Lewandowski, Mbappé, Vinicius, Bellingham… Que competimos, claro. Y vamos a competir. Y hemos ganado con Messi en el Barcelona y con Cristiano en el Real Madrid. Si damos el 110% podemos, si damos el 80%, no…La exigencia de un título la tenemos siempre“.

Barcelona, el club que mejor juega para Simeone en pleno 2025: GETTY

Atlético de Madrid ha iniciado con apenas 2 sobre 9 en LaLiga. Desde el año 2009 que los colchoneros no podían ganar en las 3 primeras jornadas del certamen. Este fin de semana el equipo de Diego Pablo Simeone intentará romper con su mala racha cuando tenga que medirse con Villarreal como local el día sábado. Tras ello llegará el comienzo de la Champions League y el tener que convivir con partidos cada tres días durante prácticamente cinco semanas.

Publicidad

Publicidad

Simeone no ve LaLiga perdida

Los números no mienten. Hablan de un torneo que nunca pudo ser ganado por algún equipo que no sumase tres puntos en las primeras tres jornadas. Diego Pablo Simeone se muestra con confianza alrededor de la proyección que hace de sus hombres e igualmente sobre una temporada que considera larga y de la que todavía no pueden sacarse grandes conclusiones.

“El año pasado estábamos a 10 puntos del Barcelona y en diciembre estábamos primeros. Los puntos ahora son pocos, aceptamos la crítica, que es justa, porque no hemos hecho los puntos que se podían generar, pero lo más importante es encontrar al equipo y mejorar. Parece que todo está mal, pero no todo está mal, ya lo digo yo. No quiero justificar los dos puntos sobre 9 porque no hay justificación. Yo vivo de los puntos y prefiero jugar mal y sumar y ahora no jugamos tan mal, pero tenemos pocos puntos”, sus reflexiones en COPE alrededor del presente de los suyos. El sábado vuelve a la actividad.

ver también Imposible para Julián Alvarez: a pesar de que invirtió más en fichajes que Real Madrid y Barcelona, la IA condena a Atlético de Madrid en LaLiga