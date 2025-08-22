Polémica por el Balón de Oro: es compañero de Dembelé, pero aseguró que Lamine Yamal “se lo merece”

Se busca reemplazo para Rodri el 22 de septiembre. Se acerca la gala del Balón de Oro del año 2025 con tres grandes candidatos apuntando al premio. En PSG Ousmane Dembelé es la máxima cara del equipo de Luis Enrique para darle el trofeo a Francia. Justamente un compañero en la selección gala del ex futbolista de Barcelona sorprende al elegir a Lamine Yamal como merecedor del reconocimiento. Raphinha, para muchos, es el tercero en cuestión.

“Tengo muy buena relación, es un jugador extraordinario, brillante. Además, es un jugador de equipo. Vemos los regates porque es donde se pone el foco, pero es un tío que tiene sentido de equipo…¿Se merece el Balón de Oro?…Me metes en un lío, pero sí se lo merece. Otros jugadores han hecho una buena temporada, pero sí se lo merece“, palabras de Jules Koundé en las últimas horas. El lateral derecho de Barcelona e igualmente de la selección francesa, no dudó en su análisis alrededor de quien merece quedarse con el premio. París será el epicentro de todo.

Dembelé llegará con una candidatura más que sólida. No solamente por el triplete obtenido de la mano de Paris Saint Germain sino también por un año 2025 donde únicamente Kylian Mbappé ha marcado más goles que su figura. Si bien Yamal ha tenido meses sorprendentes, ni mucho menos cuenta con el título europeo del francés y su derrota frente a Cristiano Ronaldo en la Nations League, para muchos, puede pasarle factura. UEFA será vital en el resultado.

El debate ya es un tema de conversación en Barcelona. El propio Yamal avisaba a Dembelé meses atrás de que se veía con chances concretas de quedarse con el trofeo. En apenas cuatro semanas se define todo: “¿El Balón de Oro? Siempre se lo digo a mi madre, que intento darlo todo. Es lo que me motiva de jugar al fútbol, para eso me levanto por las mañanas. Dembelé es un gran jugador, pero estamos en la final. Me gusta hablar en el campo, que es lo que he hecho”.

Koundé pone a Lamine Yamal por encima de Dembelé de cara a la gala del Balón de Oro: GETTY

Solamente el tiempo dirá que ocurre, pero la realidad es que podríamos vivir una de las galas más atractivos de los últimos años. Será la segunda donde UEFA aplicará un sistema de cero filtraciones que ya el año pasado dio para todo tipo de sorpresas en cuanto a la victoria de Rodri sobre Vinicius. Un compañero de Dembelé en Francia como lo es Koundé sorprende a todos y señala a la nueva joya del conjunto culé.

