Luego de que Cristiano Ronaldo le pusiera presión, Messi le dejó algo bien claro a David Beckham

En el mundo del fútbol se va a seguir disfrutando de una de las mejores rivalidades de la historia. Justo después de la renovación de Lionel Messi en Inter Miami, Cristiano Ronaldo le apuntó con un mensaje que le puso presión, así que el ’10’ argentino no dudó y le dejó algo bien claro a David Beckham sobre el equipo norteamericano.

¡De todo y para todos! Inter Miami informó que renovó el contrato de Leo Messi hasta 2028 y tan solo dos días después apareció el mensaje de Cristiano que revivió la competencia que tienen. Sobre todo, porque ambos cracs van en búsqueda de llegar a 1.000 goles.

“¡Feliz de ayudar al equipo a ganar y alcanzar los 950 goles! ¡Siempre con hambre de más!“, publicó en X Cristiano Ronaldo y la presión empezó a llegarle a Messi. ¿La solución? Resaltar el crecimiento de Inter Miami con dos títulos (Leagues Cup y Supporters’ Shield) y dejarle algo bien claro a uno de los dueños del equipo como lo es David Beckham.

Tras la presión de Cristiano, Messi le dejó algo bien claro a Beckham

Cristiano Ronaldo le puso presión a Messi. (Foto: Getty Images)

Justo después de que Cristiano Ronaldo le pusiera presión diciendo que tiene hambre de más, se publicó una entrevista de Lionel Messi con el canal NBC, y apareció el firme mensaje para Beckham. “Creo que el club ha realizado cambios significativos y ha crecido en todos los aspectos: deportivo, institucional y organizativo. Creo que tiene más margen para seguir creciendo y mejorando en todos los aspectos“, dijo Leo.

¿Quién está más cerca de llegar a los 1.000 goles como profesional?

Mientras que Cristiano Ronaldo celebró que llegó a los 950 goles como profesional y es la cifra que lleva hasta el partido entre Al-Nassr y Al-Fayha del próximo sábado primero de noviembre a las 13:30 ET (14:30 ARG), Leo Messi suma 891 goles hasta el encuentro Nashville SC vs. Inter Miami del primero de noviembre a las 21:30 ET (22:30 ARG).

