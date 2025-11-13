El mensaje de Messi que le apuntó a Lamine Yamal por ignorar su deseo de regresar a Barcelona

Lo volvió a hacer… Lionel Messi paralizó al mundo del fútbol. En esta ocasión no fue por un golazo o una gran jugada, el ’10’ argentino hizo público el deseo de volver a FC Barcelona, pero no todos reaccionaron. Lamine Yamal ignoró la publicación y, acto seguido, apareció un mensaje de Leo que le apuntó.

¡De todo y para todos! Messi, en una decisión que sorprendió al mundo entero, decidió visitar el estadio Camp Nou mientras se encuentra en remodelación. ¡Y ahí no paró sorpresa! El jugador argentino redobló la apuesta y le puso presión a los directivos del Barça para concretar un posible regreso. ¿Esto a Yamal no le gustó?

Con cinco fotos y un video, Lionel Messi publicó en Instagram el siguiente mensaje: “Anoche volví a un lugar (estadio Camp Nou) que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”.

Messi y un mensaje que le apuntó a Lamine Yamal por ignorar su deseo de regresar a Barcelona

Messi fue ignorado por Yamal en Instagram. (Foto: Getty Images)

Luego de ver que Lamine Yamal ignoró la publicación de Messi sobre querer volver a FC Barcelona, Leo apareció con el mensaje perfecto que le apuntó a la nueva estrella del Barça. “Lo que pasa siempre en el fútbol, por ahí aparecen nuevos jugadores, nueva gente, pero la historia nunca se olvida. Y no solo conmigo, sino con toda la gente que pasó por el club y gente muy importante que consiguió aportar y ayudar al que club sea siendo más grande todavía va a ser siempre recordada con cariño y eso no se borra nunca“, le dijo Leo al diario ‘Sport’.

Esto le respondió el presidente del Barcelona a Messi sobre volver al equipo

Luego de decirle a la estación de radio ‘Catalunya Radio‘ sobre la visita de Lionel Messi al estadio Camp Nou que “no sabía que vendría, pero el Spotify Camp Nou es su casa. Cuando me explicaron cómo fue, creo que fue un arrebato simpático, acabó de cenar y le apeteció venir con unos amigos. Fue un acto de barcelonismo”, Joan Laporta, presidente del Barcelona, señaló que “por respeto a todos, no es realista hablar del retorno de Leo Messi como jugador. Hacer especulaciones sobre una posible vuelta no corresponde”.

En resumen