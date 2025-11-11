Luego de ver que Messi quiere volver a Barcelona, Lamine Yamal tomó esta decisión

Lionel Messi paralizó al mundo entero en la mañana del lunes 10 de octubre. ¡Y no es por exagerar! El crac argentino hizo una publicación en Instagram en la que dejó claro el deseo de querer volver a FC Barcelona. ¿Cómo le cayó esto a Lamine Yamal? ¡Ya hay una gran pista!

Barcelona anunció el 5 de agosto de 2021 que Messi no seguía en el equipo debido a “obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)”. Una era de 21 años en el Barça desde aquella llegada en el 2000 con 13 años había llegado a su fin y no quedaron buenas sensaciones.

“Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”, publicó Leo Messi junto a cinco fotos y un video en el estadio Camp Nou.

La inesperada decisión de Yamal al ver que Messi quiere regresar al Barça

Yamal y un gesto con Messi que sorprendió a todos. (Foto: Getty Images e Instagram / @leomessi)

Mientras que jugadores del FC Barcelona como Fermín López, Gavi, Raphinha y Dani Olmo y Marc Casadó, entre otros, decidieron darle ‘Me Gusta’ a la publicación de Lionel Messi sobre el deseo de volver al Barça, Lamine Yamal sorprendió a todos y decidió pasar por alto este post y no reaccionar al respecto.

Lamine Yamal no le dio ‘Me Gusta’ al post de Messi. (Foto: Instagram / @leomessi)

¿Quién tiene un salario más alto, Lionel Messi o Lamine Yamal?

A pesar de que Messi tiene 38 años y ya no juega en Europa, el salario que gana en Inter Miami de $20.4 millones de dólares al año supera en un poco más de US$900.000 lo que cobra Lamine Yamal en Barcelona con tan solo 18 años. La nueva estrella del Barça tiene un salario anual de más de $19.5 millones de dólares.

