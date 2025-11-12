Messi rompe las redes: su foto en el Camp Nou se mete en el top 20 de la historia de Instagram y desplaza a una de Cristiano Ronaldo

La foto de Lionel Andrés Messi regresando al Camp Nou después de varios años rompe todo tipo de récords y pronósticos en las redes sociales. La imagen tomada por Rodrigo De Paul en pleno renacer de feudo culé ya se cuela entre las 20 fotos con más reacciones y likes de toda la historia de Instagram. Incluso superó la marca que había conseguido Cristiano Ronaldo solamente unos meses atrás levantando la Nations League a Portugal frente a España.

Mientras escribimos estas líneas, vemos que la foto de Messi ya tiene 24 millones de me gusta y más de 720.000 comentarios. En poco más de 24 horas se trata de una de las 20 imágenes con más reacciones en toda la historia de Instagram y el mejor ejemplo para entender cómo la imagen del argentino continúa más que viva por el día a día del Barcelona. Sus reflexiones alrededor de lo que supone regresar a casa e igualmente el deseo que tiene de volver a vestirse de corto algún día en el Camp Nou revientan medios de comunicación y las plataformas de mensajería.

“Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado, porque desde que me fui a París tampoco volví al Camp Nou. Va a ser raro volver al estadio nuevo y verlo porque la última vez que lo vi fue hace mucho tiempo y va a ser emocionante volver a vivir y recordar todo lo que fue eso, más allá de que sea diferente el estadio”, mostraba el argentino en una imagen absolutamente inesperada 48 horas atrás y que se dio incluso sin el conocimiento del propio club. Un gesto de amor hacia el club de su vida e igualmente una declaración de intenciones que veremos qué clase de efecto puede tener en su carrera cuando llegue el parón de la MLS.

Para que nos hagamos una idea, la imagen de Messi superó incluso la foto de Cristiano Ronaldo con el trofeo de Nations League en Instagram. Una que alcanzó los 23 millones de me gusta por estas fechas. Ahora la del argentino le supera y se cuela en un top 20 de publicaciones por la plataforma donde no son muchas las que se encuentran alrededor de contenido deportivo. El rosarino por estas fechas se entrena en la ciudad de Elche junto a la Selección Argentina pensando en el amistoso frente a Angola.

La imagen ha generado para todo tipo de repercusiones y análisis. Mucho más teniendo en cuenta como la carrera del argentino se acerca cada vez más a su final. También no ignorando que a partir del mes de noviembre y diciembre, entrará en un parón de varios meses donde la MLS se detendrá. Muchos sueñan con la posibilidad de poder tenerle cedido durante un par de meses por Barcelona para cerrar una herida que continúa abierta desde su salida de la entidad en el mes de agosto del año 2021.

La reacción de Laporta a la foto de Messi

“La recibí bien. Fue un arrebato espontáneo de su barcelonismo. No lo sabía, pero es su casa. Estaba con amigos, paseando, acaba de cenar y de forma espontánea se pasó. No le envié ningún mensaje. Es una relación correcta. El está jugando en el Inter de Miami. Sabe que se le quiere y se le considera como lo que es y que siempre será bienvenido. Es de justicia que tenga el mejor homenaje del mundo. Sería maravilloso tener aquí su homenaje, ante 105.000 seguidores”, supuso la primera declaración por parte del presidente de Barcelona en Catalunya Radio alrededor de una imagen que se entiende que también se dio sin su consentimiento producto de las malas relaciones entre el entorno de Messi y el mandamás blaugrana. No nos olvidemos que era el máximo ejecutivo del club cuando se decidió no renovar el contrato de Lionel Andrés.

Consultado por la posibilidad de hacerle una oferta en el contexto expuesto líneas atrás, Laporta se mostró tajante y de momento no abre la puerta a un retorno del Rey: “¿Su salida? No me arrepiento. El Barça está por encima de todo. No pudo ser. Pero si el homenaje ayuda, pues fantástico…Por máximo respeto a Messi, a los profesionales del club… no haría una especulación no realista. No corresponde”.

