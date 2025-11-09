Es tendencia:
El regalo de más de 190 dólares que Messi hizo tras los 2 goles en la victoria de Inter Miami ante Nashville

Tras el triunfo de Inter Miami ante Nashville, Lionel Messi sorprendió al regalar un artículo valorado en más de 190 dólares.

Por Julio Montenegro

Lionel Messi marcó dos goles ante Nashville.
© Getty ImagesLionel Messi marcó dos goles ante Nashville.

¿Nervios? ¡No, nada que ver! En el tercer y decisivo partido entre Inter Miami y Nashville SC por la primera ronda de los MLS Playoffs 2025, Lionel Messi no solo se despachó con dos goles, también se dio el lujo de dar un regalo de más de $190 dólares a una de sus hinchas más fieles.

Inter Miami saltó a la cancha del estadio Chase con algunas dudas de rendimiento porque venían de perder 2-1, pero Leo Messi solo necesitó de 10 minutos para marcar el primer gol, y encaminar la clasificación a las semifinales de la Conferencia Este.

El show de Messi no paró ahí. Con otra anotación al minuto 39 de la primera etapa y una asistencia al minuto 31 del segundo tiempo, el ’10’ argentino fue la gran figura de la victoria 4-0 ante Nashville. Y, como si algo más faltara para otra gran noche de Leo, tuvo un gesto que aplaudió el mundo entero.

Messi y un regalo de más de 190 dólares tras la victoria ante Nashville

Messi le regaló su camiseta a su mamá Celia Cuccittini. (Foto: Getty Images)

Cuando la euforia empezó a bajar por las tribunas del estadio Chase, Lionel Messi no se olvidó que su madre Celia Cuccittini fue a verlo jugar, y le regaló su camiseta. La ’10’ de Leo cuesta $194.99 dólares en la tienda oficial de Inter Miami. Una vez más, lo hizo todo bien en el partido del 8 de noviembre por la primera ronda de los MLS Playoffs 2025.

Mensaje a Cristiano Ronaldo: Messi, sin decir una palabra, eligió el mejor jugador de la historia

Mensaje a Cristiano Ronaldo: Messi, sin decir una palabra, eligió el mejor jugador de la historia

¿Cuál es el próximo rival de Inter Miami y Lionel Messi en los Playoffs de la MLS?

Luego de vencer a Nashville SC en la primera ronda, Inter Miami y Leo Messi se enfrentarán a FC Cincinnati en las semifinales de la Conferencia Este. En esta instancia se juega un partido único de eliminación directa, el local será Cincinnati y se jugará el sábado 22 de noviembre o domingo 23 del mismo mes.

En resumen

  • Lionel Messi le regaló su camiseta del Inter Miami a su madre Celia Cuccittini.
  • La camiseta que Messi le dio a su madre está valorada en $194.99 dólares en la tienda oficial.
  • El regalo de Messi ocurrió tras la victoria 4-0 contra Nashville SC en el estadio Chase.
julio montenegro
Julio Montenegro
Better Collective Logo