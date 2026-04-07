Messi hizo reaccionar a un hincha del Real Madrid con más de 3.9 millones de reproducciones

Una nueva jornada se puso en marcha en la Champions League 2025-26 y no hubo un mejor momento para recordar cuando Messi fue capaz de superar a toda la ‘BBC’: Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Un hincha del Real Madrid no se contuvo ante este hecho y tuvo una épica reacción con más de 3.9 millones de vistas.

El 2012 de Lionel Messi es considerado como el año de la mayor exhibición de un jugador en la era moderna del fútbol. Leo no solo rompió el récord de los 85 goles de Gerd Müller en 1972 con 91 anotaciones entre el FC Barcelona y la Selección Argentina, también demostró que él solo pudo superar un año de tres estrellas juntas.

Real Madrid tuvo en 2017 el año más exitoso de su historia ganando cinco de seis títulos posibles. ¿Una de las claves? El nivel superlativo de Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo, la famosa ‘BBC’, les permtió ganar la Champions League, LaLiga, Supercopa de Europa, Supercopa de España y el Mundial de Clubes, pero… No superaron la gran temporada de Messi que hizo reaccionar a un madridista.

La reacción de un hincha del Real Madrid por Messi con más de 3.9 millones de vistas

Messi hizo reaccionar a un hincha del Real Madrid. (Foto: Getty Images)

“Leo Messi 2012 contra la’BBC’ 2027. En Enero la ‘BBC’ marcó 9 y Messi 10”, empezó diciendo el creador digital Javliyo. El reconocido hincha del Real Madrid siguió diciendo “tiene que ganar la ‘BBC’, son tres jugadores” y finalizó su reacción de más de 3.9 millones de reproducciones diciendo “solo Messi más goles y asistencias que la ‘BBC’ completa. ¿Qué es esto?”. ¡Video!

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¿Cuántos goles le hizo Lionel Messi al Real Madrid de la ‘BBC’?

Si se tiene en cuenta que la era de Gareth Bale, Karim Benzema y Cristiano Ronaldo en el Real Madrid empezó cuando el extremo de Gales llegó en el verano de 2013, Lionel Messi logró marcales 12 goles en cinco temporadas.

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