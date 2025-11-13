Mientras Cristiano fue expulsado por primera vez con Portugal, estas fueron las rojas de Messi con Argentina

Llegó la definición de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y una de las noticias de la jornada del 13 de noviembre fue la expulsión de Cristiano Ronaldo con Portugal. Así que no hubo un mejor momento para comparar las tarjetas rojas de CR7 con las que ha recibido Lionel Messi con Argentina.

Portugal no la pasó nada bien contra Irlanda por la quinta fecha del Grupo F. No solo perdieron 2-0 y pusieron en peligro la clasificación al Mundial 2026, también sufrieron la primera expulsión de Cristiano a nivel de selecciones por un codazo a la espalda de Dara O’Shea.

Cristiano Ronaldo ha sido expulsado 13 veces en 23 años de carrera: cuatro expulsiones fueron en Manchester United, seis en Real Madrid, una en Juventus, otra en Al-Nassr y la última con Portugal. La tarjeta roja contra Irlanda del 13 de noviembre fue la primera de CR7 con su selección. Ahora, la pregunta era: ¿Leo Messi tiene más o menos expulsiones que el delantero portugués?

Comparación de expulsiones entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi

En 21 años de carrera, Messi ha sido expulsado tres veces. Dos con la Selección Argentina: el 17 de agosto de 2005 en el debut en la Albiceleste contra Hungría y el 6 de julio de 2019 en el partido por el tercer puesto de la Copa América contra Chile. La otra expulsión de Leo fue con FC Barcelona el 17 de enero de 2021 en la final de la Supercopa de España contra Athletic Club. Esto quiere decir que Leo tiene 10 tarjetas rojas menos respecto a las que recibió Cristiano Ronaldo, pero a nivel de selecciones fue más expulsado que CR7.

¿Qué necesita Cristian Ronaldo para ir con Portugal al Mundial 2026?

Portugal y Cristiano Ronaldo solo necesitan ganarle a Armenia el domingo 16 de noviembre a las 9:00 A.M. ET para clasificar de manera directa al Mundial 2026. CR7 no estará disponible por haber sido expulsado. En el caso de que Portugal empate, necesita que Hungría también empate o pierda contra Irlanda. Si se da el peor escenario, derrota contra Armenia, necesita que Hungría no gane ante Irlanda o que el equipo irlandés no tenga una victoria por más de un gol. Si el equipo portugués llega a terminar segunda del Grupo F jugará Play-Offs para poder ir a la próxima Copa del Mundo.

