Ante su peor rival, Messi busca una nueva final para sacarle más ventaja a Cristiano Ronaldo

LA Galaxy vs. Seattle e Inter Miami vs Orlando. Son las semifinales de una Leagues Cup donde Lionel Andrés Messi quiere seguirle sacando ventaja a Cristiano Ronaldo en cuanto a cantidad de títulos se refiere. El argentino tendrá que medirse con uno de los peores oponentes en la historia del joven club de David Beckham y todo ello solamente unas jornadas de volver a comandar la lista de convocados de la selección Argentina. Hablar del otro equipo de La Florida es un auténtico dolor de cabeza para Las Garzas. Esta noche se define todo.

Y es que Orlando es uno de los tres equipos con mejores registros contra Miami desde su fundación. Viene de golear en el último Clásico por 4-1 al equipo de Javier Mascherano y Messi únicamente ha podido marcarles en dos oportunidades. En caso de avanzar la pulga va por su título número 45 y sacaría más ventaja a CR7, quien se queda en 36 ahora mismo.

Dos victorias y una derrota suma Messi ante Orlando. Si bien les marcó cuatro goles entre MLS y Leagues Cup del 2023, torneo que terminaría ganando de la mano de Gerardo Martino, la realidad es que hablamos de una de las grandes bestias negras de Miami en su joven historia por el soccer de los Estados Unidos de Norteamérica. El equipo de los colombianos Luis Muriel y Óscar Pareja se ha consolidado a lo largo del último tiempo como un verdugo en diferentes competencias de los dirigidos por Javier Mascherano y amenazan nuevamente con quedarse con el pase a la final esta noche

Inter Miami, para que nos hagamos una idea, solamente ha podido ganarle 5 de 17 partidos a su máximo rival en la MLS. Empató en otros 5 y cayó en hasta 7 oportunidades contra un Orlando que en este momento es una de las grandes sensaciones de la temporada por sus fichajes invernales. Se encuentran igualados en el historial a 25 tantos por equipos y Las Garzas jamás pudieron vencerles en dos encuentros de manera consecutiva. Si nos vamos a los partidos oficiales por MLS Cup o Leagues Cup, todo se queda igualado en una victoria por escudo.

Hablamos de la tercera entidad con mejores registros frente al joven equipo de Miami desde la fundación de éste en la MLS. Se espera que Messi pueda volver a lo largo de esta noche y que tenga minutos de cara a llegar con el mayor ritmo posible a las últimas batallas con Argentina por Eliminatorias. Ante Venezuela en el estadio monumental de River Plate se espera que Lionel Andrés juegue su último partido por los puntos con la camiseta Albiceleste en cuanto al territorio sudamericano se refiere. Se quiere llegar con victoria encima.

¿Cuándo es la final de la Leagues Cup?

Tras la disputa de las semifinales se espera que la definición del torneo tenga lugar el próximo 31 de agosto. Concretamente ocurrirá el día domingo y antes de que Messi se ponga en manos de Lionel Scaloni por Argentina. La sede de dicha fecha todavía queda por definirse al tener en cuenta que en semifinales se encuentran únicamente equipos de los Estados Unidos de Norteamérica. Ningún conjunto de la primera división del fútbol mexicano llegó a esta instancia.

Es especial la Leagues Cup para Messi. Hablamos de su primer título por la ciudad de Miami en el verano del año 2023 e igualmente de la posibilidad de ganar el número 46 de su historia. Sería prácticamente sentenciar la batalla con Cristiano Ronaldo en este apartado del deporte. También un ítem para celebrar cuando todo el planeta fútbol sabe que estamos más cerca del final que el inicio de la carrera de Lionel. Orlando esta noche será verdugo o víctima del 10.

