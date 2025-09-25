El ex socio de Cristiano Ronaldo que confiesa su amor por Messi: “No es odio a CR7”

Mientras Lionel Andrés Messi sueña con un nuevo título en la MLS, Cristiano Ronaldo continúa en su reto de llegar a los 1000 goles como profesional. Todo ello en el final de dos carreras marcadas por el éxito tanto colectivo como individual, así como por una rivalidad que incluso ha llegado a los entornos de ambos genios. Un ex compañero y socio del luso por Manchester United niega su mala relación con él goleador histórico del Real Madrid, pero sentencia su amor eterno a La Pulga.

Hablar de Wayne Rooney supone comentar la figura de seguramente el último gran futbolista inglés en ataque antes de Harry Kane. Un hijo futbolísticamente hablando del Everton que se convirtió en leyenda de Manchester United junto a Cristiano Ronaldo. Llegaron a ganar la Champions League del año 2008 e incluso hasta tres ediciones consecutivas de la Premier League durante la era Sir Alex Ferguson. Su relación jamás fue la más cercana, pero el británico niega que ni mucho menos no admire a quién le ayudó a convertirse entre otras, en el máximo anotador de toda la historia de los Diablos Rojos.

“La gente cree que lo odio a Ronaldo…Lo quiero. Creo que es un genio absoluto y lo que está haciendo es increíble. Quiero a Cristiano y me encanta jugar con él. No creo que la gente se dé cuenta de lo unidos que estábamos él y yo. Creo que solo porque he dicho que Messi es mejor que Ronaldo, la gente piensa que no me gusta Cristiano”, reflexiones de Wayne a lo largo de las últimas horas y para elogiar a ambos futbolistas. Fue tanto compañero de CR7 como rival tras su paso a Real Madrid.

Pero Rooney jamás ha negado que tiene un favorito. Todo esto pese a que el argentino, entre otras, le quitó dos finales de la Champions League. Le considera como el jugador más completo de todos los tiempos. Repetimos que esto no quita en sus reflexiones toda la admiración que tiene por quien fuese uno de sus mejores socios en otros tiempos por Old Trafford: “Me encanta Messi, me encanta verlo jugar y esa fue la única razón, porque creo que Messi tenía un poco más en términos de cómo jugaba, cómo se enfrentaba a los jugadores y todo eso. Ronaldo es un asesino y la gente cree que, porque he dicho que Messi es mejor que Ronaldo, no me gusta o hablo mal de él”.

Rooney se rinde a Messi pese a ser socio de CR7 casi 6 años: GETTY

Tras la salida de Ronaldo del Manchester United en el verano del 2009, para muchos se vio la mejor versión de Rooney. Tomó las riendas de un equipo donde seguiría jugando más de media década más y donde tendría el lujo de ser el último gran icono en levantar el título de la Premier League para la entidad. Tras ello llegarían diferentes pasos por tanto la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica como un retorno fugaz al Everton para cerrar una carrera de ensueño. Jamás he negado que Messi es quien más le hace emocionar en cada fin de semana.

La historia detrás del Rooney vs. CR7

Todo empezó en el verano del 2006. La Copa Mundial de selecciones de la FIFA enfrentaba a Portugal e Inglaterra por los octavos de final de Alemania. Una auténtica batalla tanto física como psicológica donde los compañeros de Cristiano Ronaldo terminarían venciendo en los penaltis con justamente el lanzamiento del inglés. La pelea del máximo anotador en la historia de este juego sobre el césped con su compañero del Manchester United desató una guerra mediática que llegó incluso al vestuario de Ferguson.

A tal punto llegó la trama que ambos jugadores tuvieron que declarar en reiteradas ocasiones por el año 2008 que su relación, pese a no ser la más cercana, ni mucho menos estaba por encima de los intereses colectivos. Siempre hubo ruido en los comentarios de ambos sobre el otro, incluso después de que Cristiano Ronaldo abandonase Manchester o que Rooney se retirase de manera oficial. La victoria del luso en los octavos de final de Alemania 2006 sigue siendo para muchos, el principal punto de no retorno entre ambas glorias de los Diablos Rojos.

