El hijo de un arquero argentino es goleador en Inter Miami II y se acerca al debut junto a Messi

Lionel Andrés Messi e Inter de Miami viven momentos definitivos alrededor de una temporada que no solamente se disputa en los planos más altos de la MLS. El equipo de La Florida también tiene diferentes intereses en cuanto al torneo de reserva de un campeonato donde la figura de un argentino se hace también eco. Hablamos del hijo de un histórico arquero que brillase a inicios de siglo por el fútbol argentino y que incluso fue entrenador de arqueros de la entidad meses atrás.

Hablamos del hijo de Sebastián el Chino Saja. Mateo es el nombre de moda cuando hablamos del Inter de Miami II. Un delantero absolutamente trascendental en los intereses del equipo de Cristian Ledesma y que se viene haciendo un nombre en la reserva de un conjunto que sueña con quedarse con su primer título de la MLS. Es la gran revelación de una temporada donde muchos esperan que más pronto que tarde se le pueda ver debutar frente junto a Messi.

Recordemos que Sebastián Saja dejó el club en los últimos meses. El padre de Mateo fue entrenador de arqueros hasta que Diego Milito ganase las elecciones como presidente del Racing Club de Avellaneda. En ese momento llegó el llamado a la ciudad de Miami para intentar conseguir que el chino ejerciese funciones de director deportivo en un equipo que en este momento se encuentra en semifinales de la Copa Libertadores. Su hijo se quedó en La Florida y a partir de esa decisión comenzó un camino que solamente ha traído goles para la entidad de David Beckham.

De momento Mateo Saja acumula más que buenas sensaciones en la reserva. El delantero centro de 18 años nacido el 7 de junio del año 2007 se ha consagrado como uno de los grandes titulares del proyecto que pretende conseguir la MLS II. Todo esto en lo que suponen los primeros años de una franquicia joven y que todavía necesita de mucho tiempo de preparación para promover jóvenes joyas a la plantilla del primer equipo. Nadie duda que el hijo del chino tiene condiciones para hacerse un hueco.

Sus números hasta aquí no dejan lugar a dudas. Acumula 26 partidos, 11 goles, un 75% de aciertos en los pases y una asistencia. Todo esto en una temporada donde con solo 38 remates acumula un acierto del 28% de cara a portería. Repetimos que hablamos de un joven que apenas supera los 18 años de edad y que en plena renovación del plantel de Javier Mascherano sueña con debutar con Messi antes de que termine el año.

Mateo Saja junto a su padre meses atrás: IG sajasebastian

Publicidad

Publicidad

Tiene contrato hasta el 31 de diciembre, pero se calienta una renovación en la sombra. Los medios de comunicación más cercanos a la entidad David Beckham dan prácticamente por hecho que tendrá como mínimo una oferta sobre la mesa para prolongar su vínculo contractual por el sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Premio a un trabajo en silencio y a intentar hacerse un propio nombre más allá del apellido de lo que supone su padre. Mateo Saja se sale por Inter de Miami dos y sueña con tener un lugar junto a su ídolo.

En cuanto a una posible unión con Messi, recordemos que La Pulga sigue teniendo contrato hasta finales de año de manera oficial. Se espera que salvo giro de 180° el rosarino continúe al frente de una entidad que el deberá partir a la Copa Mundial de selecciones de la FIFA como futbolista del MLS. En este sentido Mateo Saja sueña y puede que sus goles tengan premium más pronto que tarde para intentar verle junto a Lionel Andrés antes de que termine su carrera. A diferencia de su padre, Mateo revienta redes por todo lo alto.

Los goles de Mateo Saja en Inter Miami II

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Inter Miami de Messi ya no depende de sí mismo: qué resultados necesita para ganar la Supporters Shield