Inter Miami de Messi ya no depende de sí mismo: qué resultados necesita para ganar la Supporters Shield

El 1-1 con Toronto deja las cosas claras para un Inter Miami que en este momento ya no depende de sí mismo para intentar revalidar el título de la Supporters Shield a finales de año. Los dirigidos por Javier Mascherano y comandados por Lionel Andrés Messi desde el césped, se dejan dos puntos en Canadá que veremos si pueden recuperarlos al final del mes de octubre. Esto necesitan para ser campeones.

Entendamos la Supporters Shield como el título que entrega la MLS al equipo que más puntos acumule durante la primera fase del certamen. Inter Miami lo consiguió el año pasado y después de certificar algunas de las mejores rachas en la historia del torneo para la joven franquicia. Al equipo de Messi y Mascherano le restan en este momento 4 partidos para intentar buscar la que supondría su tercera coronación en cuanto al club se refiere. El empate de las últimas horas, pese a tener dos encuentros pendientes en comparación con el líder Philadelfia, hace que tengan que esperar por un paso en falso del equipo del norte de los Estados Unidos de Norteamérica y prácticamente vencer en los compromisos que les quedan por delante.

Miami en este momento tiene 56 puntos por los 63 de Philadelfia. Repetimos el equipo de Messi y Mascherano tiene dos partidos pendientes que pueden ser la clave. Pero la realidad pasa por entender que ni siquiera ganando los cuatro compromisos que les quedan frente a Chicago, New England, Atlanta United y Nashville, tienen garantizado quedarse con la Supporters Shield al final de la temporada. Necesitan que como mínimo Philadelfia no venza en alguno de los encuentros que le quedan pendientes frente a New York City y Charlotte para soñar con la Copa. A ganar todo lo que viene por delante.

“Tenemos que seguir adelante. Nos quedan cuatro partidos y trataremos de ganar todos para terminar lo más alto posible…Estamos enfocados en cerrar la temporada regular cerca de la cima. Quizás hoy perdimos una oportunidad, pero queremos sacar ventaja de local en los playoffs. Seguiremos luchando por el Supporters’ Shield; tenemos esa obligación”, reflexiones de Javier Mascherano en rueda de prensa alrededor del empate inesperado y donde las actuaciones del guardameta de Toronto fueron vitales para evitar el triunfo. Ya se piensa en Chicago.

Messi y De Paul, sin margen de error en lo queda de la MLS: GETTY

A favor del equipo del jefecito, se encuentra que al otro lado de la Conferencia Oeste el líder San Diego FC tiene apenas 57 puntos. Los mismos que Vancouver Whitecaps, pero con un partido menos los canadienses en la tabla general. En este momento a Miami únicamente le sirve ganar los cuatro compromisos que le quedan por delante hasta el próximo 19 de octubre en una racha que será infernal en todos los sentidos para la plantilla de Mascherano. Si Philadelfia falla y Las Garzas vencen en todo, habrá título al sur de La Florida.

Mascherano anuncia que Busquets será DT

“Hemos hablado en el pasado y Busquets me dijo que intentará ser un entrenador. No sé en cuanto tiempo, pero tiene todas las condiciones…Me lo comentó ayer, él lo venía pensando las últimas semanas. Es una lástima porque es un jugador que todavía está vigente y podemos seguir disfrutando del nivel que tiene”, contaba igualmente el entrenador de Miami sobre la decisión del futbolista tanto alrededor del final de su carrera como de cara a los pasos posteriores.

Es seguramente el mejor ejemplo para entender la revolución que llegará a inicios del año 2026. Se espera que muchos nombres abandonen la plantilla de Lionel Andrés Messi y que el argentino continúe vistiendo una camiseta donde el fichaje de Rodrigo De Paul desde Atlético de Madrid le amarra al sur de los Estados Unidos de Norteamérica. A la espera de saber qué ocurre en cuanto a incorporaciones se refiere, quedan cuatro finales para intentar buscar la segunda división de la Supporters para el equipo de David Beckham.

