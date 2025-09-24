MLS en shock: la grave denuncia contra Messi y su familia por el control del Inter Miami

El ex exjugador del DC United, Mateusz Klich, desata la polémica alrededor de Lionel Andrés Messi e Inter Miami. Duros testimonios sobre la presencia del argentino en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica e incluso sobre el rol que tiene su padre en el día a día del conjunto de David Beckham. Habrá que ver si a lo largo de las próximas horas llegan respuestas oficiales desde La Florida.

Foot Truck fue el epicentro de una serie de críticas donde Mateusz Klich aseguró que el equipo de Miami se encuentra dominado por la familia Messi. No en un contexto deportivo y donde se pretende incentivar al 100% el desarrollo de la entidad, sino más bien cuando hablamos del día a día de un club que entienden que se encuentra únicamente solidificado alrededor de los pedidos del entorno de La Pulga. Veremos en las próximas jornadas si hay respuesta oficial tanto dentro como fuera del césped.

“No recomiendo Miami mientras Messi esté allí. Es un desastre; la gente se va, los entrenadores y los fisioterapeutas se van. Organizativamente, es pésimo. El padre de Messi prácticamente dirige el club. Todos hablan español y no se puede hacer nada sin su consentimiento. El club en sí está a 45-50 minutos de Miami”, palabras de Mateusz Klich para disparar contra el 8 veces Balón de Oro e igualmente futbolista de Barcelona o París Saint Germain territorio europeo. No nos olvidemos que fue rival del propio Lionel solamente unos meses atrás.

Mateusz Klich cuestionó en cada nivel al equipo de David Beckham. No solamente recomendó a cualquier futbolista que llegue a la MLS descartar un futuro por La Florida. Señaló los destinos donde considera que realmente existe un ecosistema amable y natural en cuanto al club se refiere: “Red Bull tiene un estadio mejor ahora. El New York City también está construyendo un estadio espectacular. Hay clubes como el Columbus Crew y el Cincinnati, que tienen estadios y una base excelentes. Solo vivir allí es muy aburrido. Recomendaría Nashville, si tienen la opción de ir al Nashville SC. Es un lugar precioso, la capital del país. Portland y Seattle tienen ambiente, pero es el fin del mundo…Es una gran liga. No creí que fuera a ser tan complicada. El estilo de vida en Estados Unidos es difícil, pero no es fácil analizar a la MLS porque para la prensa es una liga semiprofesional. Pero, después de entrenar con mis compañeros, me di cuenta de que es una gran liga”.

Mateusz Klich estalló contra Messi y su familia por manejo de Inter Miami: GETTY

La historia de Mateusz Klich está marcada por Argentina. No solamente por enfrentarse a Messi de la mano de camisetas como DC United o Atlanta. Desde el 2017 hasta el 2023 hizo parte de un Leeds United que buscaba volver a la Premier League Inglaterra y lo terminaría consiguiendo de la mano de Marcelo Bielsa. Realizó contundentes denuncias en estas horas alrededor es cómo se encuentra formado el día a día del equipo de Miami y del papel que tienen nombres como Jorge Messi en la entidad de David Beckham.

¿Cuándo vuelve a jugar Messi por la MLS?

Concretamente dentro de unas horas y como visitante frente a New York City. Todo ello va a intentar seguir afianzando la posición del equipo de Javier Mascherano en la clasificación general de la Conferencia Este y en los puestos de playoff. A Lionel Andrés Messi y compañía le restan todavía 5 partidos oficiales cuando termine la batalla en la Gran Manzana.

Toronto como visitante el día 27 de septiembre supondrá el siguiente desafío. Todo esto antes de recibir tanto Chicago como New England Revolution y al propio Atlanta United hasta el 12 de octubre. El día 19 del décimo mes de este año 2025, el ex Barcelona cerrará la fase regular de la MLS frente a Nashville como visitante. Hasta la fecha Messi suma un total de 22 goles en lo que vamos del fútbol de los Estados Unidos de Norteamérica y se encuentra en lo más alto de la clasificación de estadísticas individuales.

