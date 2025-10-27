Messi explicó el motivo por el que seguirá en Inter Miami: “Siempre dije que…”

Inter Miami sigue de fiesta tras la renovación de un Lionel Andrés Messi que ha colapsado los Estados Unidos. El argentino habló a lo largo de las últimas horas sobre una medida esperaba desde hace meses en Norteamérica y donde igualmente aparecen motivos personales para terminar su carrera en la élite por La Florida. En ciudades como Barcelona o Rosario ya saben que salvo giro de 180° en todos los sentidos, La Pulga dirá adiós en la MLS.

“Siempre dije que me baso en cómo estoy en el día a día y en cómo me siento física y mentalmente para seguir jugando. Y la verdad es que me sentí muy bien durante el año. Me siento feliz viviendo en Miami, al igual que mi familia”, comentaba Messi en NBC News. Es uno de los principales motivos para entender una renovación que hasta el 31 de diciembre del año 2028 ya es oficial. La tranquilidad del argentino en un proyecto que empiezan a crecer e igualmente las facilidades a nivel familiar que tiene por Estados Unidos se hacen vitales para entender lo que ocurrió en las últimas jornada.

No es ni mucho menos la primera vez que Messi habla del entorno familiar como un hito clave a la hora de tomar decisiones. No olvidemos que cuando salió de París Saint Germain recibió ofertas absolutamente multimillonarias de Arabia Saudita y que justamente el contexto de su familia por Oriente Medio ni mucho menos terminaba de encajarle. Esto le terminaría dando la franquicia de David Beckham en los Estados Unidos de Norteamérica ventaja en la negociación. También la tranquilidad al propio Messi de poder terminar de la mejor manera posible una carrera donde en diferentes lugares del mundo ni siquiera podría salir a la calle. La normalidad entre comillas que recibe por La Florida, vital en sus decisiones.

Había algún tipo de expectativa en ciudades como Rosario de cara a conocer el futuro de Messi. El sueño de verle algún día pisar la primera división del fútbol argentino o clubes como Newells se encontraba intacto hasta que hace algunas jornadas. Finalmente y en plenas obras del nuevo estadio de Inter Miami, su renovación se hacia oficial. Triunfo total para la franquicia de David Beckham e igualmente para una serie de directivos que entienden que su nuevo contrato seguirá potenciando al torneo en general.

La familia de Messi, vital en sus desiciones: GETTY

“Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con el club, con la afición y con el fútbol”, fueron las primeras palabras de David Beckham tras conseguir la renovación más importante en la historia del equipo de Miami. En este momento ya se trabaja y la reestructuración de la plantilla para el año que viene e igualmente en la disputa de los playoffs donde se busca el primer título a nivel general de la MLS para los dirigidos por Javier Mascherano. La familia Messi, vital en las decisiones de Lionel.

Publicidad

Publicidad

Enorme paso de Messi e Inter en los playoff

Un doblete del argentino y un tanto más de Tadeo Allende valen para ganar el primero asalto ante Nashville por los playoff de la MLS. El 3-1 de hace unas horas permite llegar al segundo choque que se disputará el próximo 1 de noviembre con la posibilidad de quedar solamente 90 minutos de avanzar en la lucha por el título. En caso de vencer en el compromiso por la ciudad de Nashville, Lionel Andrés y sus dirigidos avanzarán a la siguiente ronda.

Es ahí donde tanto Messi como todo Miami esperan por rivales de peso. El sorteo de los playoffs de la MLS hará que Las Garzas puedan medir fuerzas frente al vencedor de la eliminatoria entre Cincinnati y Columbus Crew. Dichos encuentros no empezarán a disputarse hasta dentro de más de 10 jornadas y a la espera de que terminen de definirse diferentes instancias iniciales del playoff de la Conferencia Este donde La Pulga sigue soñando con el título.

En síntesis

Lionel Messi comentó a NBC News que su decisión se basa en su estado físico y mental .

comentó a NBC News que su decisión se basa en su . La renovación de Messi con Inter Miami es oficial hasta el 31 de diciembre de 2028 .

de Messi con es oficial hasta el . La familia del argentino es un motivo principal para seguir jugando y viviendo feliz en Miami.

Publicidad

Publicidad

ver también Tras renovar hasta 2028, los 5 retos de Messi con Inter Miami y la Selección Argentina