Con Messi y sin Cristiano Ronaldo: los 10 mejores delanteros según David Trezeguet

David Trezeguet es sinónimo de gol, de fútbol italiano e igualmente de una de las historias de fidelidad más bonitas alrededor de la camiseta de Juventus o River Plate. A lo largo de las últimas horas, el francoargentino eligió a los 10 mejores delanteros del año 2025 y para sorpresa de todos, Cristiano Ronaldo ni mucho menos estuvo entre sus nominaciones. Lionel Andrés Messi, incluso por la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica, se encuentra en el primer lugar.

La Gazzetta dello Sport convoca al mito de la Juventus de Turín para armar un top ten donde se encuentran los 10 mejores delanteros de la actualidad. Trezeguet señaló a Lionel Andrés Messi como el mejor que puede encontrarse en pleno final del año 2025. La lista de los elegidos por el medio italiano para situar en una tabla de 10 clasificados cuenta con todo tipo de apellidos y estilos. En cuanto a sorpresas, repetimos, pasa por entender que en ningún momento se señaló a Cristiano Ronaldo.

En décima posición David colocó al delantero del Arsenal Viktor Gyökeres. Una de las grandes adquisiciones de la Premier League a corto plazo y máximo anotador del año pasado en Europa. En novena posición aparece Harry Kane a pesar de sus grandes registros con Bayern Múnich y la selección de Inglaterra. Julián Alvarez en la octava posición, Dusan Vlahovic como séptimo, Ousmane Dembelé en el sexto lugar y Robert Lewandowski de quinto continúan su clasificación general.

Es ahí donde el propio David Trezeguet reconoce que le cuesta más elegir un nombre por encima de otro. Sitúa a Lautaro Martínez como el cuarto mejor delantero que puede encontrarse en el año 2025 y solamente superado por los Kylian Mbappé, Erling Haaland y por supuesto Lionel Andrés: “¿Messi? Es el número uno”. Era lo que señalaba el francoargentino en ese top que se hace viral por redes sociales y donde el delantero del Inter Miami sigue siendo considerado por las figuras como el mejor atacante de todo el año 2025.

La sorpresa llega con Cristiano Ronaldo. Pese a su gran 2025 en cuanto a tantos se refiere, a la búsqueda de los 1000 goles que le acompaña en cada jornada e igualmente a todo lo que supone el luso, ni la Gazzetta dello Sport ni el propio Trezeguet le incluyen en esta disputa por ser el mejor ariete de finales de este año. Ambos ex Juventus, midieron fuerzas tanto en el Mundial del año 2006 como en diferentes batallas de la Champions League a inicios de siglo.

Messi siempre ha sido superior para Trezeguet

“Es el mejor de todos los tiempos. No lo he visto en ningún otro jugador. Hace ilusionar el mundo. Messi merece ser Campeón del Mundo…Las críticas fueron muy fuertes, sobre todo con ex compañeros míos que trabajan en televisión…El defender a Messi, defender el talento, la magia del fútbol. En Francia va a llevar un largo tiempo este reconocimiento”, declaraba el galo sobre La Pulga en la previa y post Qatar 2022. Eran tiempos revueltos para Lionel, de muchas críticas en el entorno del PSG y con decenas de reacciones en Francia a su victoria en Lusail.

La historia de CR7 y David se une en Turín. El paso de Ronaldo por el club dividió a toda la entidad por lo hecho a nivel individual como colectivo. Para Trezeguet fue un triunfo de la directiva de los Agnelli, así como un punto de retorno en cuanto al proyecto deportivo se refiere: “La mayor genialidad fue fichar a Cristiano, nadie se esperaba a CR7 en un club que en su ADN siempre tuvo el máximo cuidado con el balance. Claro, hubo algún problema con los compañeros, pero marcó 100 goles”.

