Tras renovar hasta 2028, los 5 retos de Messi con Inter Miami y la Selección Argentina

Inter Miami hace oficial la renovación de Lionel Andrés Messi hasta el mes de diciembre del año 2028. Lo hace con un anuncio que no solamente trae noticias más que importantes para la entidad de David Beckham en los Estados Unidos de Norteamérica sino igualmente para la Selección Argentina. Estos son todos los retos que tendrá por delante es que para muchos es el mejor futbolista de todos los tiempos tras una extensión de vínculo contractual más allá de lo que ocurre en el césped.

Era prácticamente un secreto a voces que Messi iba a continuar de la mano de Miami. Por Newell´s Old Boys de Rosario el sueño parece prácticamente finiquitado en relación a ver a su último gran embajador vestirse finalmente con la camiseta de la lepra. Por los Estados Unidos de Norteamérica entienden que tendrán a la mejor figura de este deporte de su mano para seguir potenciando el torneo a nivel comercial e igualmente para alcanzar diferentes hitos a nivel individual.

En lo que le queda de su contrato por los Estados Unidos, Messi tendrá todavía cuatro ediciones de la MLS por delante. Intentará conseguir los primeros títulos para una franquicia que pese a su juventud se prepara igualmente para estrenar el famoso estadio Freedom Park en el año 2026. Hablamos de un momento ni mucho menos menor para la carrera del argentino y donde disputará su sexta edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA de la mano de Argentina. Tener el título en el combinado de Lionel Scaloni y por qué no ponerse a solamente una conquista de Brasil como el máximo ganador del certamen aparece en el horizonte.

“Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar”, reconoció el argentino en su acto de renovación por las obras del Freedom Park. Si hablamos del equipo de Estados Unidos tampoco podemos descartar todo lo que podría suponer el primer título continental de la entidad en cuanto a la Concachampions se refiere. Esto volvería a llevar al argentino a torneos como la Copa Intercontinental de la FIFA y por ende a medir fuerza con las potencias internacionales. Hace años que un equipo de la MLS no conquista dicho galardón. Seattle fue el último en el 2022.

Scaloni, de las más favorecidos con la renovación de Messi:

Como último gran reto a gran escala tenemos por supuesto el hecho de intentar superar a Cristiano Ronaldo como el máximo anotador en la historia de este deporte tanto a nivel general como de selecciones. Una palabra importante en esta historia teniendo en cuenta la posibilidad de que la Copa América del año 2028 se dispute en territorio argentino. AFA compite con tanto Colombia como Ecuador como potenciales sedes. Solamente el tiempo dirá que ocurre y de qué manera Lionel puede intentar seguir siendo parte de la camiseta más importante de su carrera. A corto plazo solamente queda festejar el verle en el césped y mantener con vida una rivalidad frente a CR7 que tendrá su último gran capítulo en el verano del año 2026.

La reacción de David Beckham a la renovación de Messi

“Nuestra visión era traer a los mejores jugadores al Inter Miami y a esta ciudad, y eso es exactamente lo que hemos logrado…Trajimos al mejor jugador de la historia a nuestra ciudad. Eso demuestra nuestro compromiso con Miami, pero también el compromiso de Leo con la ciudad, con el Club y con el fútbol. Sigue tan comprometido como siempre y sigue con ganas de ganar. Como propietarios, nos sentimos muy afortunados de tener un jugador que ama el fútbol tanto como él, que ha hecho tanto por el fútbol en este país y que ha inspirado a la próxima generación de jóvenes talentos como él”, palabras del ex futbolista británico alrededor de lo que entiende como un éxito total de la franquicia.

A corto plazo los dirigidos por Javier Mascherano se preparan para medirse a Nashville por el inicio de los playoffs de la MLS. Será la primera prueba de fuego para intentar quedarse con el único título que le falta al conjunto de Miami en cuanto a competencias locales se refiere. Si lo consiguen todo será más sencillo de cara a los próximos años y para seguir marcando las páginas doradas de la era Messi por los Estados Unidos de Norteamérica.

