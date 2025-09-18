Messi avanza la renovación con Inter Miami e imagina su rol junto a Beckham luego del retiro

Inter Miami se encontraría cada vez más cerca de conseguir la renovación de Lionel Andrés Messi. El acuerdo para prolongar el contrato del futbolista argentino más allá del 31 de diciembre del año 2025 avanza hacia buen puerto según informaciones de ESPN. Su nuevo vínculo contractual no solamente irá de la mano con buscar el primer título de la MLS, sino igualmente incluso con la posibilidad de unirse a la directiva de David Beckham.

Durante las últimas semanas se especuló, por encima de todo en Rosario, con la posibilidad de que Messi a partir de enero del año 2026 tuviese alguna chance de disputar minutos en el fútbol argentino con Newell s Old Boys de Rosario. Es para muchos lo único que le falta en su carrera a Lionel Andrés después de un camino por la élite inigualable en muchos sentidos. En este momento por los Estados Unidos de Norteamérica se da prácticamente por hecho que continuará de la mano de David Beckham y no solamente por medio de 12 meses más sobre el terreno de juego.

La renovación de Messi iría de la mano con un contrato que se extendería también cuando el argentino deje la actividad profesional. En un pasado no muy lejano el propio Lionel hablaba de su deseo de ser director deportivo o incluso de hacer parte de una Secretaría técnica dentro de algunos años. Por aquel entonces Barcelona era su casa e igualmente el lugar donde quería permanecer por el resto de sus días. Por Miami le entienden como una figura absolutamente trascendental en la expansión del proyecto. Es la base para afianzar los cimientos de un certamen donde todas las franquicias han visto beneficiadas desde su llegada en términos económicos.

“Haré algo relacionado con el fútbol, aunque no de entrenador. No me veo de técnico, pero sí me gustaría ser director deportivo y ahí sí traer los jugadores que yo quiera”, palabras del propio Messi en diciembre del año 2020 para entender el rol al que lentamente podría acercarse cuando termine su paso por un equipo que en Miami en este momento sueña con meterse en los playoffs de la MLS y luchar por el único título a nivel local que le falta a la entidad de David Beckham.

Messi y Beckham podrían unir sus caminos tras el retiro de Leo: GETTY

Recordemos que la llegada de Messi a la MLS va de la mano con participar activamente con el futuro de Miami. Incluso, informaciones en su día de CNN apuntaban a que tendría hasta derecho a fundar su propia franquicia en un futuro. Se le entiende como la cara visible que debe tener un torneo que piensa más allá del Mundial del 2026. Que Leo haga parte de este fuera del césped, igual o más importante que verle marcar goles.

Publicidad

Publicidad

El nuevo récord que Messi alcanzó en la MLS

Los goles del argentino frente a Seattle suponen que se convierta en uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del torneo consiguieron en sus dos primeras temporadas superar los 20 goles oficiales. Para que nos hagamos una idea del mérito que tiene esto, ni siquiera el máximo goleador en una sola campaña del soccer de los Estados Unidos de Norteamérica como Carlos Vela pudorealizarlo.

Los nombres a los cuales igual a Messi son el de David villa, Zlatan Ibrahimovic, el delantero venezolano Joseff Martínez y finalmente Dennis Bouanga. Recordemos que al rosarino todavía le quedan 7 jornadas de la fase regular de la MLS y que todavía incluso sueña con superar los 34 goles de Carlos Vela para convertirse en el máximo anotador de una sola campaña del soccer de los Estados Unidos de Norteamérica.

ver también Tras regalar un penal, Messi se aleja del récord goleador de la MLS en una temporada