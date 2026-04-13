Neymar, Lewandowski o Griezmann: las grandes figuras que pueden llegar a la MLS tras el Mundial

La MLS vive momentos claves de cara al segundo semestre del año. No solo por la lucha por los puestos de playoff del certamen, sino por encima de todo pensando en un mercado de fichajes donde ahora mismo hay grandes apellidos sondeando la posibilidad de llegar al torneo de Lionel Messi. Neymar, Robert Lewandowski o Antoine Griezmann, algunas las grandes figuras que pueden llegar tras el Mundial.

Los rumores de las últimas horas hablan de Cincinnati y Neymar. El crack brasileño termina contrato en Santos tras el Mundial y por la MLS moverían ficha para tenerle como Designated Player. The Athletic e ESPN ya hablan de reuniones con su entorno para tenerle como otra de las grandes figuras del torneo junto a Messi, Son o James Rodríguez. Eso sí, hay mucho más en el aire.

Robert Lewandowski suena en Chicago, AC Milán y hasta Arabia. Pero hasta la fecha su agente solo ha sido visto por un territorio de USA donde desde hace años se tienen declaraciones de su figura hablando maravillas de la MLS. Con ya más de 37 años en sus piernas, se irá de Barcelona tras el Mundial para buscar el último gran contrato de su carrera. Recordemos que Antoine Griezmann ya tiene todo firmado para llegar a Orlando City tras esta campaña con Atlético de Madrid.

Pero no son estos los únicos nombres en el aire. Casemiro dejará Manchester United y ha sido relacionado con varias franquicias. Lo mismo pasa con un Bernardo Silva que puede llegar al New York City por medio del City Group y hasta surgen opciones para un Dani Carvajal que abandonará Real Madrid más pronto que tarde. Si le sumamos a estos nombres los Messi, Son o James, queda una de las MLS con más figuras europeas a corto plazo.

Griezmann ya es uno de los fichajes confirmados por la MLS tras el Mundial: GETTY

El mercado estará abierto durante todo el Mundial, pero es común que las franquicias ya se mueven por este tipo de nombres. Es clave entender que la MLS no puede pagar traspasos millonarios como ocurre en buena parte de las ligas de élite. Aprovechar los finales de contrato de estrellas que levanten el nivel deportivo y económico del certamen seguirá siendo la hoja de ruta para conseguir la mejor Mayor League Soccer posible.

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Mascherano pide ayuda para Messi en la MLS

Inter Miami sigue sin conocer la victoria en su nuevo estadio. En lo que vamos de campaña suman 12 puntos de 21 posibles para ocupar la casilla 3 de la Conferencia Este. Tras el empate ante New York Red Bull por 2-2, Javier Mascherano no dudó en señalar que necesita más de sus dirigidos para sacar la mejor versión de Messi.

Son y Messi, grandes caras de la MLS 2026: GETTY

“Messi es un caso aparte, te da soluciones en cualquier momento. Pero necesitamos que el resto también acompañe”, palabras del Jefecito en rueda de prensa. Hasta la fecha La Pulga suma 6 goles en 8 partidos entre la MLS y ya chance de ganar la Concachampions. Inter Miami tendrá rivales de élite y de sobra en el segundo semestre.

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