Messi vs Cristiano en selecciones: goles, penales, asistencias y quién ganó más títulos

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se alistan para una nueva jornada donde defenderán los intereses de sus selecciones. Venezuela, Puerto Rico, Irlanda y Hungría serán sus oponentes en una nueva doble fecha donde la rivalidad más grande de la historia se sigue jugando. Así va el tema en cuanto a naciones se refiere cuando hablamos de goles, penales, asistencias y títulos.

Hasta la fecha y con poco más de 38 años, Messi ha disputado un total de 194 partidos con la Selección Argentina. Menos que los de un Cristiano Ronaldo que por Portugal acumula 223 batallas al frente de un combinado que ha cambiado al 100% de la mano de su figura. Hablar del ex delantero del Real Madrid o Manchester United supone comentar la figura del máximo anotador en la historia del fútbol de naciones con un total de 141 gritos a grados. Le sigue por supuesto Lionel Andrés con un total de 114.

En asistencias encontramos la primera estadística a favor del futbolista rosarino. En esos 194 partidos con Argentina, ha dado 58 pases de gol a sus compañeros por los 37 que ha conseguido el portugués. Números que reflejan no solamente el rol que cada uno tiene en el campo, sino igualmente lo que perderán sus respectivas selecciones cuando llegue el momento de oficializar su retiro. Messi suma hasta la fecha un promedio de asistencia por partido de 0,30 por el 0,17 de quien ha sido el gran rival de su carrera.

Si miramos el promedio de gol por batalla oficial, Cristiano Ronaldo se queda con un 0,63 que hasta la fecha también es indiscutido en el panorama internacional. Messi todavía no lo supera, pero tiene un 0,59 que espera que pueda terminar de voltearse cuando lleguemos a la Copa Mundial del año 2026. Se va calentando lentamente la que puede ser la última gran batalla entre dos personalidades con un respeto mutuo por la otra y que sin ningún tipo de dudas cambiaron para siempre el fútbol tanto a nivel de clubes como el panorama de selecciones.

Messi y CR7 solo le midieron en un amistoso por Ginebra en el 2011 por selecciones: GETTY

¿Pero cuántos de sus goles han sido sin la necesidad de penaltis? CR7 anotó 22 veces desde los 11 pasos por los 24 de Lionel Andrés Messi en territorio CONMEBOL y FIFA. La leyenda negra de que el portugués únicamente ha acrecentado sus registros en esta faceta del juego queda fulminada cuando vemos como el 84.40% de sus gritos sagrados con Portugal han llegado sin la necesidad de una falta en el área. Hasta la fecha ha aportado tantos a su nación por cada 127 minutos de juego. La Pulga por ciudades como Buenos Aires o Córdoba, lo hace en cada 141 minutos. Si hablamos de las contribuciones totales de goles de ambos a nivel de selecciones, encontramos un total de 178 para Cristiano Ronaldo por 172 a favor del capitán de Argentina.

Messi vs. Cristiano Ronaldo a la hora de los títulos

El portugués acumula tres en su panorama general. Dos ediciones de la Nations League y la Eurocopa de Caciones del año 2016 que rompió con la historia de Portugal en el certamen se unen en su palmarés. Si hablamos de Messi en cuanto a la selección mayor se refiere, encontramos por supuesto las ediciones de la Copa América del año 2021 y 2024. También por supuesto la Finalísima frente a Italia que tuvo lugar en Wembley varios años atrás y antes de la llegada de una Copa Mundial del año 2022 donde para muchos finalizó el debate. Antes de su retiro, tendrá una nueva edición del partido contra el campeón de la UEFA en marzo (España) y por supuesto el intentar defender la corona conseguida en Qatar por Norteamérica.

La Pulga ha podido anotar cuatro tantos en dichas definiciones por solamente uno del portugués frente a España meses atrás en la Nations League. Cristiano Ronaldo únicamente cayó en una definición de este tipo y fue en el 2004 frente a Grecia cuando Portugal era local en la Eurocopa. Messi por su parte, tuvo cuatro y diferentes años donde tuvo que esperar para levantar su primera corona con la selección Albiceleste. Veremos si en el verano del 2026 y en el final de la carrera de ambos, el Dios del fútbol nos regala una definición entre los dos máximos referentes del fútbol de naciones desde el punto de vista estadístico.

