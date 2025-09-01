Tras perder la final de la Leagues Cup, el primer futbolista que se va del Inter Miami de Messi

Seattle se queda con la Leagues Cup tras golear por 3-0 al Inter Miami de Lionel Messi. El equipo de Javier Mascherano tuvo diferentes errores que le acabaron de costar el posible tercer título del argentino por la MLS. Solamente horas después de la derrota al norte de los Estados Unidos de Norteamérica, se confirma el primer futbolista que abandonará el proyecto a lo largo de las próximas horas. Pondrá rumbo a Europa más pronto que tarde.

Benja Cremaschi deja el Inter Miami. Fabrizio Romano confirma que Parma pagará un préstamo con opción de compra que puede llegar a rozar los 4.5 millones de euros. El centrocampista que juega para los Estados Unidos de Norteamérica a pesar de contar con nacionalidad Argentina, pasará exámenes médicos a lo largo de las próximas horas con el objetivo de unirse al histórico del Calcio. Es la primera gran baja de un proyecto que viene de sufrir una derrota no menor al norte de los Estados Unidos de Norteamérica.

La goleada recibida por el equipo de Miami supone también la final más negra de la historia de Messi en clubes. Solamente se encuentran derrotas tan abultadas en la carrera de Lionel cuando miramos la final de la Copa América del año 2007 y donde Brasil derrota a Argentina por dicho marcador en Venezuela. Por supuesto que no es la primera definición que La Pulga ve que se le escapa de su mano, pero nunca con una diferencia de este tipo y mucho más en un contexto donde pese a la localía de Seattle, había una inmensidad de aficionados de Inter en las tribunas. Las críticas sobre el planteamiento de Mascherano e igualmente sobre el comportamiento de jugadores como Luis Suárez marcan las horas posteriores.

Cremaschi se va, salvo giro de 180 grados, con 99 partidos oficiales, 8 goles y 9 asistencias del Inter Miami. Ganó con Messi la Leagues Cup del 2023 e igualmente la Supporters Shield del año pasado. A sus 20 años el centrocampista tendrá su primera etapa en el viejo continente hasta como mínimo el próximo 30 de junio del año 2026. La opción de compra firmada con Parma no es obligatoria y únicamente su desempeño por Italia terminará de definir su futuro.

Cremaschi se va al Parma y abandona Inter Miami de Messi: GETTY

¿Qué sigue para Messi? Pues poner los ojos en una MLS que llega a sus fases más definitivas. El equipo de Javier Mascherano marcha sexto en la Conferencia Este con cuatro partidos menos que el puntero y un total de 46 unidades que le dejan a 11 puntos del liderato. Hasta que llegue la fiesta de los playoffs, tienen todavía que culminar un total de 9 jornadas donde habrá encuentros de peso frente a Seattle nuevamente, Toronto, Atlanta o Nashville como visitante para cerrar la fase preliminar del torneo del próximo 19 de octubre. La Pulga pierde un compañero tras la derrota más abultada de su carrera por una final en el mundo de clubes

Mascherano habló de la agresión de Luis Suárez

las imágenes del uruguayo pudiendo haber escupido a uno de los ayudantes de Seattle recorren el mundo por estas fechas. Se espera que Luis Suárez sea sancionado de manera más que contundente a lo largo de las próximas horas en un episodio ni mucho menos aislado para el certamen. Javier Mascherano no le excusó en rueda de prensa y afirmó que únicamente queda esperar por la decisión del Comité de Competición de la MLS.

Solo la MLS aparece en el camino inmediato de Messi en USA: GETTY

“A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó…Queremos llegar lo más alto posible e intentar ganar la MLS Cup”, reflexiones del argentino tras una jornada negra donde las haya y donde además de Cremaschi, Messi podría perder a Luis Suárez por varios encuentros.

