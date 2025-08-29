No solo Luis Suárez, otro compañero de Messi en Inter Miami medita su salida: “Estoy cerca de acabar”

Inter Miami espera por la final frente a Seattle en la Leagues Cup. Lo hace en un contexto donde el equipo de Javier Mascherano puede levantar el tercer título de la era Lionel Andrés Messi e igualmente empezar a despedir a una camada dorada en todos los sentidos. Además de Luis Suárez por su conocida situación física, Sergio Busquets tampoco descartó a lo largo de las últimas horas que pueda abandonar el equipo de la MLS a finales de año. Recordemos que termina contrato sobre el mes de diciembre.

“Estoy mucho más cerca de acabar mi carrera que de seguirla…Todavía no se nada sobre mi futuro, pero que cada vez estoy más cerca de la retirada”, declaraba el mítico centrocampista que de la mano de Messi en Barcelona se convirtió en un icono. Igualmente, quiso dejar en claro que en su cabeza no pasa el hecho de regresar a Europa y que su único club en el viejo continente será igualmente el conjunto culé. Pronto habrá tiempo de tomar decisiones.

Pero la realidad es que por Miami saben que más pronto que tarde terminará una generación que cambió la historia de un club. El propio Jorge Más, directivo de alto peso en el equipo de La Florida, no negaba meses atrás que nombres como Luis Suárez o Sergio Busquets tienen posibilidades de abandonar una franquicia donde la llegada de Rodrigo De Paul y la posible renovación de Messi no van de la mano con mantener a los dos ídolos del Barcelona. Tras la final de este fin de semana habrá novedades.

“En cuanto a Suárez y Busquets, la decisión de quedarse depende de ellos. Suárez tiene un corazón de futbolista increíble. Luis Suárez es extraordinario. Veremos qué quiere hacer; si quiere jugar un año más o muchos más, depende de él y si su cuerpo se lo permite. El tema de Suárez es físico y no emocional”, reflexiones del directivo argentino alrededor de todos los interrogantes que existen alrededor de la continuidad de ambos nombre. Por lo pronto se piensa en una final que puede darle a Messi su tercera corona en los Estados Unidos de Norteamérica.

Busquets no descarta dejar a Suárez y Messi en Miami: GETTY

A sus 37 años Busquets suma 100 partidos, 18 asistencias, 1 gol y dos coronas con Inter Miami. Su llegada en el verano del 2023 ayudó a Messi a ganar la primera edición de Leagues Cup del equipo de Javier Mascherano. Meses atrás conseguirá la Supporters Shield con un plantel donde es intocable. A la espera de saber si renueva o no su contrato, descarta por todo lo alto poder volver a un viejo continente donde únicamente Barcelona habrá disfrutado de sus servicios.

