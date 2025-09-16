Tras regalar un penal, Messi se aleja del récord goleador de la MLS en una temporada

Inter Miami y Lionel Andrés Messi asumen el final de la primera etapa de la MLS con claros retos tanto en el colectivo como en lo individual. El equipo de Javier Mascherano busca recuperarse tras dos derrotas por goleada de manera consecutiva y mientras su estrella también tiene diferentes marcas asomando en el horizonte. Esta es la cantidad de goles que necesita para convertirse en el máximo anotador en una sola campaña de la fase regular de la Mayor League Soccer. Carlos Vela, encima de todos.

El crack de LAFC marcó durante el 2019 un total 34 goles solo en la fase regular del certamen. Se trató de la mejor temporada de un delantero en la historia del fútbol de los Estados Unidos en Norteamérica hasta la fecha. Tras los últimos pasos en falso del equipo de Miami, Messi ostenta todavía 19 goles y 8 jornadas por delante antes de que culmine la primera fase del certamen. A gran escala necesitará un promedio de dos tantos por cada 90 minutos disputados si es que quiere estampar su nombre en una de las principales marcas en la historia del torneo.

La derrota ante Charlotte, con penal fallado por Messi, obligan como nunca a pasos al frente. La goleada recibida por el equipo de Javier Mascherano no solamente les altera en cuanto a su clasificación por la Conferencia Este del torneo, sino igualmente en una tabla de goleadores donde el argentino ahora mismo se encuentra segundo detrás del delantero de Nashville, S. Surridge. Este cuenta con un total de 21 gritos sagrados en 30 partidos, lejos eso sí de los 19 en 20 choques oficiales que hasta el momento el capitán de la Selección Argentina ha disputado desde el mes de febrero.

Seattle, DC United, New York City, Toronto, Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United y Nashville son los rivales que le quedan a Messi en este objetivo. Hasta el momento Lionel Andrés acumula un total de 89 minutos por tanto anotado. Necesitará prácticamente doblar estos registros para poder soñar con una marca que solamente doce meses atrás estuvo a punto de conseguir y que ha sido imposible de revalidar para algunas de las últimas grandes estrellas fichadas por la Major League Soccer en los últimos años. Ni mitos como Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Kaká o Gonzalo Higuain lo rozaron.

Carlos Vela y su récord de goles, el siguiente reto que Messi buscará superar: GETTY

“Recién vengo de una lesión, si bien ya estoy bien, preferimos evitar el viaje. descansar bien prepararme bien, porque es una seguidilla importante, nos jugamos la MLS, que la queremos ganar, es un objetivo, y espero estar bien”, declaraba el argentino después de su último compromiso con Argentina en las Eliminatorias de Conmebol. Se sueña como nunca con quedarse con el título que le falta la franquicia de David Beckham y por ello, el jugador ni siquiera disputó minutos frente a Ecuador una semana atrás. Seattle en las próximas horas, inicio del asalto final.

Mascherano exculpó a Messi de la derrota

El 3-0 en Charlotte generó una serie de críticas hacia la figura de Messi por su penalti fallado en un contexto absolutamente de necesidad. El entrenador del equipo de Miami quitó responsabilidad a su capitán y dejó en claro que solamente su figura debe ser cuestionada en horas donde se hacen cuentas pensando en meterse en los playoff de la MLS. Ambiente caliente y con necesidad de victoria en esta jornada.

“Lo que queda es agachar la cabeza, trabajar en silencio, aguantar lo que venga y preparar el partido para el martes, donde necesitamos conseguir los tres puntos…El responsable de no conseguir los resultados soy yo. No conozco otro camino que seguir trabajando“, reflexiones de un Javier Mascherano tajante alrededor del momento de Messi y sus dirigidos.

