El legendario futbolista chileno sorprendió con su 11 ideal de Sudamérica donde no incluyó a ningún jugador brasileño.

Una de las selecciones que mirará de lejos el Mundial 2026 será la de Chile. El otrora bicampeón de América, quedó fuera de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, por lo que grandes nombres como el Arturo Vidal o Alexis Sánchez no volverán a competir en la máxima cita planetaria por encontrarse en el filo de sus carreras.

En esa línea, uno que no quiso quedarse al margen de la fiesta en Norteamérica fue Arturo Vidal. El recordado ‘King’ armó su particular once ideal del continente para la cita planetaria.

El histórico volante chileno, con pasos por clubes como Juventus, FC Bayern Munich, Inter Milan y FC Barcelona, sorprendió con varias elecciones donde incluyó 3 figuras de la Selección Colombia.

Arturo Vidal incluyó a su amigo James Rodríguez en el once ideal de Sudamérica (Getty Images)

Para la portería, el “King” se inclinó por Emiliano Martínez. En defensa eligió al colombiano Daniel Muñoz por la banda derecha, mientras que la zaga central quedó compuesta por Ronald Araújo y Cristian Romero. Como lateral izquierdo, su apuesta fue el ecuatoriano Piero Hincapié.

En el mediocampo, Vidal armó un mediocampo de lujo con el argentino Alexis Mac Allister, el uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde y el colombiano James Rodríguez. En ofensiva, el exseleccionado chileno apostó por un tridente integrado por Luis Díaz, Lionel Messi y Julián Álvarez.

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Pero lo que más llamó la atención fue la ausencia total de futbolistas brasileños en la formación. De todos modos, Vidal aclaró que grabó el video antes de que se confirmara el regreso de Neymar a la selección de Brasil, por lo que su elección podría haber sido distinta.