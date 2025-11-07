Así será el nuevo formato de 48 equipos en el Mundial 2026: cómo se juega la fase de grupos

En México, Estados Unidos y Canadá se llevará a cabo el Mundial 2026, que por primera vez en la historia tendrá a tres países como sedes, y a su vez, también tiene la particularidad de que contará con 48 selecciones participantes, 12 más que en la última edición.

Como consecuencia de esto, no solamente se agregará un partido más en la definición de playoff, sino que también cambiará por completo la forma en la que se disputarán las fases de grupos. Si bien contará con cuatro participantes por grupo, se aumentaron la cantidad de zonas.

Cómo se juega la fase de grupos del Mundial 2026

Al ser 48 los seleccionados participantes, ahora habrá 12 grupos, comprendidos desde el A hasta el L. Cada uno de ellos contará con cuatro equipos que saldrán de cada uno de los bombos, según su posicionamiento en el ranking FIFA tras la fecha de noviembre.

Dentro del grupo, se enfrentarán todos contra todos, por lo que la zona tendrá tres fechas. Los dos primeros de cada grupo, lograrán la clasificación a los 16avos de final, mientras que los 8 mejores terceros, también tendrán el boleto para la instancia de mata – mata.

“El Consejo de la FIFA ha decidido por unanimidad aprobar la propuesta de modificación del formato de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, que pasa de 16 grupos de tres a 12 grupos de cuatro. Los dos primeros equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros de los grupos pasarán ahora a octavos de final”, explicó FIFA en su página web oficial.

Los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA)

El próximo viernes 5 de diciembre, en el Kennedy Center de Washington D. C., se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo, que definirá la suerte de los 48 equipos clasificados.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

10:00 de México

11:00 de Perú, Colombia y Ecuador

12:00 de Bolivia y Venezuela

13:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

17:00 de España

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

Las sedes del Mundial 2026