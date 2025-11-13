Mientras piden el Balón de Oro para Luis Díaz, Neymar se quedaría sin Mundial por esta grave situación

Dos estrellas que viven realidades diferentes. Mientras Luis Díaz brilla en Europa y marcó un golazo con Bayern Múnich que hizo que lo pidieran para el Balón de Oro, Neymar atraviesa una grave situación que lo dejaría sin ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Luego del golazo que marcó desde un ángulo casi imposible en el empate 2-2 entre Bayern Múnich y Unión Berlín por la décima fecha de la Bundesliga, ‘Lucho’ Díaz hizo que el famoso creador de contenido español Iker Ruiz lo pidiera para ganar el Balón de Oro 2026.

“Colombia nunca había estado tan cerca de un Balón de Oro. Sé que todavía es muy pronto y solo estamos en noviembre, pero es que Luis Díaz no para de ocupar portadas. Gol pegado a la línea de cal sin ángulo, de los que te dejan pensando todo el día, y se recuerdan con el paso de los años (…) El colombiano está demostrando ser el jugador más en forma del momento junto a Harry Kane“, dijo Ruiz.

La situación de Neymar es muy diferente. El 17 de octubre de 2023 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la rodilla izquierda. Desde ese entonces, no ha podido regresar de la mejor manera a las canchas y hasta se conoció la grave situación que lo dejaría sin ir con Brasil al Mundial 2026.

Mientras Luis Díaz vuela en Europa, Neymar se quedaría sin Mundial

Luis Díaz y Neymar viven realidades diferentes. (Foto: Gety Images)

Mientras que Luis Díaz vuela en Europa y hasta lo piden para ganar el Balón de Oro, el exjugador colombiano Víctor Hugo Aristizábal reveló lo que dejaría a Neymar sin Mundial en 2026. “Soy muy amigo del fisioterapeuta de Neymar. Él ha hecho un muy buen trabajo de recuperación cuando él llegó. Cuando él comienza a jugar tiene un problema muy grande, tiene mucho compromiso social y mucho compromiso de publicidad, entonces le queda ir de un lado al otro. Entonces, él hace eso y cuando llega vuelven los problemas musculares que lo vuelven a afectar porque no tiene una regularidad que necesita. Saben qué le han dicho a él personalmente: ‘Si tú quieres jugar el Mundial tienes que dejar de ganar plata’“, afirmó Aristizábal en el programa ESPN Fútbol 360.

¿Quién tiene un salario más alto, Luis Díaz o Neymar?

A pesar de que Neymar está jugando en Santos de Brasil, su salario mensual podría llegar a un millón de dólares, incluyendo derechos de imagen, según el portal ‘One Football’. Por su parte, Luis Díaz tiene un sueldo anual bruto en Bayern Múnich de US$16.1 millones, lo que quiere decir que gana al mes unos $1.3 millones de dólares.

