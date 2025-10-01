FOTO | Se filtra el que sería el nuevo Balón del Mundial 2026

Cada vez falta menos para el Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, Canadá y México. Ya se revelaron cuáles serían las mascotas del torneo y ahora finalmente también se han filtrado en redes sociales imágenes de lo que sería el balón del torneo.

Aunque aún faltan semanas para su lanzamiento oficial en redes sociales ya se han empezado a filtrar diferentes imágenes de lo que sería el diseño final del balón del Mundial 2026. Este trata de recoger colores emblemáticos de las 3 sedes.

El Balón del Mundial 2026 se llamaría Trionda y tendría un diseño muy colorido y único para lo que se ha venido lanzando en los últimos años. El diseño se conocerá de manera oficial en Estados Unidos el próximo jueves, 2 de octubre de 2025.

Este es el primer Mundial de la historia que cuenta con 3 sedes para albergar la Copa del Mundo. De ahí que, el diseño de la pelota tenga estos colores y trate de tener algo representativo de México, Estados Unidos y también Canadá.

ver también Advierten que la LigaPro y el fútbol ecuatoriano pueden recibir un “golpe de muerte”

Tweet placeholder

De a poco se revelan todos los detalles para la gran cita que será el sorteo del Mundial en diciembre. En este momento se conocerá oficialmente el camino que tendrán que atravesar diferentes países para llegar a conquistar la máxima gloria de todas.

Publicidad

Publicidad

ver también Federico Valverde ante los rumores de su conflicto con Xabi Alonso: ”No me escondo”

Los países ya clasificados al Mundial de 2026

Esta es la lista de completa, de los que hasta el momento, ya han clasificado al Mundial de 2026:

Canadá, México, Estados Unidos, Australia, RI de Irán, Uzbekistán, Jordania, República de Corea, Japón, Marruecos, Túnez, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Nueva Zelanda.