Es tendencia:
logotipo del encabezado
Piero Hincapié

Se viene un nuevo partido para Arsenal y hay novedades con Piero Hincapié

Piero Hincapié no ha podido jugar más que 6 minutos con Arsenal y ahora hay novedades con el defensa.

Por Jose Cedeño Mendoza

Novedades con Piero Hincapié en Arsenal
© GettyImages/ Edit BVNovedades con Piero Hincapié en Arsenal

Piero Hincapié está lejos de vivir el momento soñado en Arsenal, ya que el defensa ecuatoriano apenas ha jugado 6 minutos hace más de 3 semanas y una lesión hace que se pierda ya varios partidos importantes. Viene una nueva jornada de Champions y hay novedades con el ecuatoriano.

De acuerdo, a los reportes de los últimos entrenamientos de Arsenal, Piero Hincapié no pudo ni practicar con sus compañeros, eso quiere decir que el defensa ecuatoriano aún tendrá que seguir recuperándose de su lesión para volver a las canchas y no estará ante Olympiacos en Champions League.

Asimismo, desde Arsenal han elaborado un plan que le permita al central ecuatoriano adaptarse a la Premier League. El futbolista viene de una pretemporada muy irregular en Bayer Leverkusen, y esto también lo estaría limitando.

No obstante, Piero Hincapié sigue “perdiendo oportunidades”, ya que el ecuatoriano se quedó sin aprovechar la lesión de Saliba y también sin espacio en la banda izquierda ante Calafiori y Lewis-Skelly. El tricolor se debe recuperar y remar desde muy atrás.

La hinchada de Emelec no lo soportaba y ahora este ex jugador demandará

ver también

La hinchada de Emelec no lo soportaba y ahora este ex jugador demandará

Piero Hincapié no ha podido jugar en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Piero Hincapié no ha podido jugar en Arsenal. (Foto: GettyImages)

Para esta temporada, Arsenal ha conformado una de las plantillas más fuertes de toda Europa. Aunque Hincapié está lejos de poder ser titular tras esta lesión, lo más probable es que el jugador ecuatoriano sí tenga minutos ante todos los torneos que se juegan en el año.

Publicidad
La Selección de Ecuador podría jugar contra esta selección campeona de Europa

ver también

La Selección de Ecuador podría jugar contra esta selección campeona de Europa

¿Qué lesión tiene Piero Hincapié?

Hincapié tiene una lesión en la ingle, sin embargo, desde Arsenal nunca se comunica oficialmente que molestia tiene el jugador o se da un tiempo estimado de recuperación. Solo se reveló que el club esperaba que esta “sea corta” para que pueda volver.

¿Será convocado a la Selección de Ecuador?

Ante esta baja repetida en Arsenal, se espera que Hincapié no sea convocado con la Selección de Ecuador para los amistosos del mes de octubre. No obstante, la decisión final la tomarán entre la FEF y Beccacece. Podría abrirse un frente polémico con el club si se lo convoca.

Encuesta

¿Crees que Hincapié se ganará un lugar en Arsenal?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
La UEFA adelantó el retorno del Barcelona al Camp Nou
UEFA

La UEFA adelantó el retorno del Barcelona al Camp Nou

La desapercibida gran ventaja que tendrá el Kairat vs. Real Madrid
Real Madrid

La desapercibida gran ventaja que tendrá el Kairat vs. Real Madrid

Joel Ordóñez volvió a jugar con Brujas y la hinchada le dejó un contundente mensaje
Fútbol de Ecuador

Joel Ordóñez volvió a jugar con Brujas y la hinchada le dejó un contundente mensaje

La hinchada de Emelec no lo soportaba y ahora este ex jugador demandará
Fútbol de Ecuador

La hinchada de Emelec no lo soportaba y ahora este ex jugador demandará

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo