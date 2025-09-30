Piero Hincapié está lejos de vivir el momento soñado en Arsenal, ya que el defensa ecuatoriano apenas ha jugado 6 minutos hace más de 3 semanas y una lesión hace que se pierda ya varios partidos importantes. Viene una nueva jornada de Champions y hay novedades con el ecuatoriano.

De acuerdo, a los reportes de los últimos entrenamientos de Arsenal, Piero Hincapié no pudo ni practicar con sus compañeros, eso quiere decir que el defensa ecuatoriano aún tendrá que seguir recuperándose de su lesión para volver a las canchas y no estará ante Olympiacos en Champions League.

Asimismo, desde Arsenal han elaborado un plan que le permita al central ecuatoriano adaptarse a la Premier League. El futbolista viene de una pretemporada muy irregular en Bayer Leverkusen, y esto también lo estaría limitando.

No obstante, Piero Hincapié sigue “perdiendo oportunidades”, ya que el ecuatoriano se quedó sin aprovechar la lesión de Saliba y también sin espacio en la banda izquierda ante Calafiori y Lewis-Skelly. El tricolor se debe recuperar y remar desde muy atrás.

Para esta temporada, Arsenal ha conformado una de las plantillas más fuertes de toda Europa. Aunque Hincapié está lejos de poder ser titular tras esta lesión, lo más probable es que el jugador ecuatoriano sí tenga minutos ante todos los torneos que se juegan en el año.

¿Qué lesión tiene Piero Hincapié?

Hincapié tiene una lesión en la ingle, sin embargo, desde Arsenal nunca se comunica oficialmente que molestia tiene el jugador o se da un tiempo estimado de recuperación. Solo se reveló que el club esperaba que esta “sea corta” para que pueda volver.

¿Será convocado a la Selección de Ecuador?

Ante esta baja repetida en Arsenal, se espera que Hincapié no sea convocado con la Selección de Ecuador para los amistosos del mes de octubre. No obstante, la decisión final la tomarán entre la FEF y Beccacece. Podría abrirse un frente polémico con el club si se lo convoca.

