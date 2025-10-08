Las 22 selecciones que podrían clasificar al Mundial en esta fecha FIFA

Se viene una nueva fecha FIFA en octubre y mientras en las selecciones CONMEBOL ya están todos los cupos definidos, en Europa, Asia y Centroamérica aún están en etapas clasificatorias. En octubre hasta 22 selecciones podrían sumarse al Mundial 2026.

En el lado de UEFA, la selección de Francia de Mbappé, la Croacia de Luka Modric, la Portugal de Cristiano Ronaldo, la España de Lamine Yamal y la Inglaterra de Bellingham podrían sellar su boto al Mundial, al igual que Eslovaquia, Suiza y Noruega.

En Centroamérica, Honduras y Jamaica podrían quedarse con dos cupos finales de CONCACAF; Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana y Senegal pueden quedarse con sus grupos en la clasificación de África.

En Asia son Indonesia, Irán, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, los que pueden sumarse a la Copa del Mundo del 2026. Esta edición tendrá 48 selecciones participantes.

Cristiano Ronaldo jugaría su último Mundial en el 2026.

Todos los países clasificados al Mundial 2026

Argentina (CONMEBOL)

Brasil (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

Uruguay (CONMEBOL)

Paraguay (CONMEBOL)

Colombia (CONMEBOL)

Canadá (CONCACAF) -anfitrión-

Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-

México (CONCACAF) -anfitrión-

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Japón (AFC)

Uzbekistán (AFC)

Jordania (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Australia (AFC)

Marruecos (CAF)

Túnez (CAF)

Egipto (CAF)

Los cupos que aún restan definir para el Mundial 2026

Asia (AFC) : quedan 2 plazas directas y 1 de repechaje .

: quedan y . África (CAF) : quedan 6 plazas directas y 1 de repechaje .

: quedan y . Concacaf : quedan 3 plazas directas (además de los 3 anfitriones ya asegurados) y 2 de repechaje .

: quedan (además de los 3 anfitriones ya asegurados) y . Conmebol : No quedan plazas directas (todas ya cubiertas) y 1 plaza de repechaje .

: No quedan (todas ya cubiertas) y . Oceanía (OFC): queda 1 plaza de repechaje (ya tiene su directo).

¿Cuándo se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará el próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos. El ranking se bloqueará después de los amistosos de noviembre y todos los clasificados sabrán en que bombo están y el fixture que les espera. Será un sorteo de 12 grupos con 4 países por grupo.

