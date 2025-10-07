Festeja Barcelona: el nuevo parte médico de Lamine Yamal tras su lesión

Lamine Yamal genera buenas noticias por una ciudad de Barcelona donde festejaron su ausencia en la convocatoria de la Selección de España de cara a la próxima fecha FIFA. El extremo del conjunto culé poco a poco abandona su lesión de las últimas semanas y se espera que pueda decir presente frente al Real Madrid el próximo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu sin mayores contratiempos. Festeja un Hansi Flick enfrentado con la Federación Ibérica alrededor del manejo de minutos y cargas que se le ha dado a su estrella.

Por MARCA no dudan que el jugador de 18 años dirá presente en el encuentro frente a la plantilla de Xabi Alonso el próximo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu desde las 16:15 h local. Lamine Yamal incluso es esperado por la ciudad condal para disputar el encuentro frente a Girona una semana antes del clásico y por supuesto la siguiente jornada de la Copa de Europa frente al Olympiacos de Grecia. Tras ello habrá que viajar a una capital española donde ya ha marcado de manera profesional y donde se pretende extender la racha de cuatro victorias consecutivas de los diferente a Real Madrid.

“El riesgo en el fútbol existe. Si juegan en su club es que están para jugar. Eso es así. No creo que cometiéramos error alguno. El riesgo que se asume es el natural del deporte. Cuando se va un jugador es que se valora y se ve que no puede”, confirmaba Luis De La Fuente sobre las decisiones que terminaron con la estrella de Barcelona por fuera de la convocatoria para cerrar la clasificación del combinado nacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA del año 2026. Lamine Yamal no tendría mayores problemas para disputar el encuentro frente a Real Madrid.

Hablamos de una auténtica final adelantada del calendario de LaLiga. Lamine Yamal intentará mantener la racha de cuatro victorias consecutivas de Barcelona sobre su clásico rival y desde que Flick tomase las riendas del primer equipo. Un 0-4 en el Bernabéu, una victoria por 4 a 3 en Montjuic, la goleada por 5 a 2 de la Supercopa de España en Arabia Saudita y finalmente la victoria en la final de la Copa del Rey por 3 a 2 en la ciudad de Sevilla son los precedentes que se tienen más cercanos en cuanto a dicha rivalidad se refiere.

Yamal dirá presente ante Real Madrid:

Yamal, Raphinha, Fermín, Gavi, Joan García y Ter Stegen son los jugadores que de momento son bajas en este Barcelona que viene de esta semana más dura con Flick. A la derrota ante Paris Saint Germain como local por la segunda jornada de la fase de liguilla de la Champions se le sumó una goleada recibida en Sevilla que levantó todas las alarmas. Lamine no pudo hacer parte de dichos compromisos en lo que se entiende como un ejemplo más de la importancia que ya tiene para una plantilla a la que lidera con apenas 18 años sus piernas. Frente a Girona, una semana antes de Real Madrid, debería volver.

Lamine Yamal y 130 partidos con solo 18 años

Seguramente sea el mejor ejemplo para entender las preocupaciones que se tienen tanto en la Selección de España como Barcelona alrededor de las últimas dolencias del futbolista. Con apenas 18 años en sus piernas, ya hablamos de un experto en mil batallas que ha disputado 130 partidos a nivel oficial. Son cifras cada vez más comunes en un fútbol de élite que apuesta por adolescentes temprana edad y que en muchos casos no da tiempo a que estos finalicen su adaptación a la élite de manera física como psicológica.

Para Flick Lamine Yamal es intocable. Sus enojos en rueda de prensa alrededor de la decisión de España de llamarle ya incluso en la fecha FIFA del mes de septiembre generaron un auténtico huracán entre ambos antes. Finalmente pudo evitar que fuese convocado con una Roja que en las próximas jornadas intentará cerrar su clasificación a una Copa Mundial de la FIFA donde el zurdo apenas 18 años será la gran bandera del equipo. Si nada se tuerce, jugará frente a Real Madrid.

