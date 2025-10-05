UEFA y Superliga reunidos para transformar la Champions League a partir de 2027

Aleksander Ceferín, presidente de la UEFA, y la empresa A22 Sport Managment, creadora del proyecto de la Superliga Europea, junto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y uno de los máximos patrocinadores del innovador proyecto de competición, habrían mantenido reuniones durante las últimas semanas.

Conforme a Cadena Ser, hubo un acercamiento bastante importante entre los miembros de ambas partes -algo que hasta hace unos meses parecía imposible- en función de llegar a un conceso en el que, en definitiva, puedan mantener la armonía en el fútbol del Viejo Continente dando con un acuerdo en el que todos los involucrados salgan favorecidos.

En concreto, luego de lo que fue el veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre del 2023, en el cual detallaba que la FIFA ni la UEFA podía prohibir a los clubes a agruparse y a asociarse con o sin una agencia para confeccionar un torneo, las autoridades plantearon la posibilidad de unir fuerzas para cambiar el formato de la Champions League.

Claro, hasta entonces, desde la Superliga proponían confeccionar una competencia en la que estuviesen principalmente las máximas potencias, mientras que la UEFA insistía en darle espacio y participación a todos los equipos afiliados a las federaciones que son miembro de la entidad que regula el fútbol en el territorio europeo.

El nuevo formato de la Champions League si UEFA y A22 llegan a un acuerdo

Y lo cierto es que, de acuerdo al medio citado anteriormente, UEFA y A22 estarían analizando implementar en la Liga de Campeones, a partir de la edición 2027/2028, dos zonas de 18 equipos, acoplando en una de ellas a los 18 primeros equipos del ranking de coeficientes de la UEFA. En otras palabras, se asegurarían desde la primera fase gran cantidad de enfrentamientos entre los equipos más fuertes de la región.

De ese ‘grupo de élite’ clasificarían los primeros ocho directamente a los Octavos de Final, mientras que los otros ocho jugarían unos Play Off contra los ocho primeros de la otra zona (con los clubes que se ubicarían entre el puesto 19 y 36 del Ranking de la UEFA).

Además, se mantendría una de las principales propuestas de A22 de transmitir cada uno de los encuentros mediante una aplicación, que contaría con dos versiones. Una totalmente gratuita con publicidades y otra con una membresía paga, sin cortes por auspicios.

