Partidos de mañana, viernes 10 de julio, en el Mundial 2026: quiénes juegan, horarios y estadio

La continuida de los cuartos de final del Mundial 2026 estará marcada el viernes 10 por el cruce entre España y Bélgica, cuyo ganador será el rival de Francia en la primera semifinal que tendrá a sus protagonistas definidos.
Será la tercera vez que estas selecciones se enfrentan en Copas de Mundo. En México 86, también en cuartos de final, igualaron 1-1 y los belgas pasaron por penales (5-4). Cuatro años después, en Italia 90, hubo revancha para los españoles que festejaron un 2-1 en fase de grupos.
España llegó a esta instancia luego de un sufrido 1-0 sobre Portugal, mientras que Bélgica goleó a Estados Unidos por 4-1, consiguiendo una cómoda clasificación.
El primer mensaje de Cristiano Ronaldo después de que Messi y Argentina clasificaran a 4tos en el Mundial 2026
Partidos del viernes 10 de julio: estadios y horarios
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Cuartos de final
España vs Bélgica
Los Angeles Stadium
- Argentina: 16:00
- Chile: 15:00
- Ecuador: 14:00
- Colombia: 14:00
- Perú: 14:00
- México: 13:00
- España: 21:00
- Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 12:00 PT
Agenda de partidos de cuartos de final
HOY Jueves 9 de julio: Francia vs Marruecos
Viernes 10 de julio: España vs Bélgica
Sábado 11 de julio: Noruega vs Inglaterra
Sábado 11 de julio: Argentina vs Suiza