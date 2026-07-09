Partidos de mañana, viernes 10 de julio, en el Mundial 2026: quiénes juegan, horarios y estadio

Segunda jornada de cuartos de final: España y Bélgica se cruzan para definir al rival de Francia en la primera semifinal.

La continuida de los cuartos de final del Mundial 2026 estará marcada el viernes 10 por el cruce entre España y Bélgica, cuyo ganador será el rival de Francia en la primera semifinal que tendrá a sus protagonistas definidos.

Será la tercera vez que estas selecciones se enfrentan en Copas de Mundo. En México 86, también en cuartos de final, igualaron 1-1 y los belgas pasaron por penales (5-4). Cuatro años después, en Italia 90, hubo revancha para los españoles que festejaron un 2-1 en fase de grupos.

España llegó a esta instancia luego de un sufrido 1-0 sobre Portugal, mientras que Bélgica goleó a Estados Unidos por 4-1, consiguiendo una cómoda clasificación.

Partidos del viernes 10 de julio: estadios y horarios

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Cuartos de final

España vs Bélgica

Los Angeles Stadium

Argentina: 16:00

16:00 Chile: 15:00

15:00 Ecuador: 14:00

14:00 Colombia: 14:00

14:00 Perú: 14:00

14:00 México: 13:00

13:00 España: 21:00

21:00 Estados Unidos: 15:00 ET / 14:00 CT / 12:00 PT

Agenda de partidos de cuartos de final

HOY Jueves 9 de julio: Francia vs Marruecos

Viernes 10 de julio: España vs Bélgica

Sábado 11 de julio: Noruega vs Inglaterra

Sábado 11 de julio: Argentina vs Suiza

Así está el cuadro completo del Mundial 2026