Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Mundial 2026

Partidos de mañana, jueves 18 de junio, en el Mundial 2026: horario y por dónde ver EN VIVO

Comienza la segunda fecha de la fase de grupos y se definen los primeros clasificados a 16avos de final en otra jornada atrapante.

Raúl Jiménez convirtió en el debut de México y va por más.
© GettyRaúl Jiménez convirtió en el debut de México y va por más.

Esta 18 de junio se empieza a definir el rumbo de los protagonistas en la Copa del Mundo 2026. Las zonas A y B encaran sus duelos fundamentales: República Checa se juega todo frente a Sudáfrica; por otro lado, Suiza va por su primer triungo frente a Bosnia, que también empató en su debut.

Asimismo, Canadá y Qatar promete un duelo de alta intensidad, mientras que la Selección Mexicana, cobijada por su afición en la Perla Tapatía, va por un triunfo vital para consolidar su liderazgo y asegurar su pasaje a 16avos.

Ver también

Ecuador fue víctima de la “maldición de Rocky” y ahora advierten a Brasil, Francia y otras selecciones en el Mundial 2026

PARTIDOS DEL JUEVES 18 DE JUNIO: HORARIO Y TV

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A)

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos

  • Argentina: 13:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 10:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 18:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 08:00 (PT) / 10:00 (CT) / 11:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B)

Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos

  • Argentina: 16:00 horas | DSports, Telefe, Disney+, Paramount+
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Ver también

España, a 60 minutos de la peor sequía de goles de una campeona del Mundo

Canadá vs. Qatar (Grupo B)

Estadio BC Place (Vancouver), Canadá

  • Argentina: 19:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 16:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
  • Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 00:00 (viernes 19) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock

México vs. Corea del Sur (Grupo A)

Estadio Akron (Guadalajara), México

  • Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
  • Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
  • Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 03:00 (viernes 19) | DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 17:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Braian Quiña
Braian Quiña
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones