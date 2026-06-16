Partidos de mañana, jueves 18 de junio, en el Mundial 2026: horario y por dónde ver EN VIVO

Esta 18 de junio se empieza a definir el rumbo de los protagonistas en la Copa del Mundo 2026. Las zonas A y B encaran sus duelos fundamentales: República Checa se juega todo frente a Sudáfrica; por otro lado, Suiza va por su primer triungo frente a Bosnia, que también empató en su debut.
Asimismo, Canadá y Qatar promete un duelo de alta intensidad, mientras que la Selección Mexicana, cobijada por su afición en la Perla Tapatía, va por un triunfo vital para consolidar su liderazgo y asegurar su pasaje a 16avos.
Ecuador fue víctima de la “maldición de Rocky” y ahora advierten a Brasil, Francia y otras selecciones en el Mundial 2026
PARTIDOS DEL JUEVES 18 DE JUNIO: HORARIO Y TV
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
República Checa vs. Sudáfrica (Grupo A)
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos
- Argentina: 13:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 12:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 10:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 11:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 11:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 18:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 08:00 (PT) / 10:00 (CT) / 11:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
Suiza vs. Bosnia y Herzegovina (Grupo B)
Estadio SoFi (Los Ángeles), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | DSports, Telefe, Disney+, Paramount+
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 11:00 (PT) / 13:00 (CT) / 14:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Peacock
Canadá vs. Qatar (Grupo B)
Estadio BC Place (Vancouver), Canadá
- Argentina: 19:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | TUDN, ViX, Azteca 7
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (viernes 19) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 14:00 (PT) / 16:00 (CT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Peacock
México vs. Corea del Sur (Grupo A)
Estadio Akron (Guadalajara), México
- Argentina: 22:00 horas | DSports, TyC Sports, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | Azteca Uno, Azteca 7, ViX, TUDN, Las Estrellas, Canal 5
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 03:00 (viernes 19) | DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 17:00 (PT) / 19:00 (CT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock