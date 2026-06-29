El DT de Ecuador ya tomó una contundente decisión con Piero Hincapié para jugar en el Mundial 2026.

Piero Hincapié es la gran duda en la Selección de Ecuador para jugar en los 16avos del Mundial 2026 contra la Selección de México. El ecuatoriano viene con una importante carga muscular tras una larga temporada, ya ante Alemania en el anterior partido salió de cambio.

Ahora empezaron los rumores sobre una posible suplencia para jugar contra México en los 16avos del Mundial 2026. No obstante,José Alberto Molestina confirmó que Hincapié será titular en este partido y Beccacece lo utilizará en cancha.

Hincapié comenzará ante México como lateral por la izquierda, mientras que la dupla central sería de Joel Ordóñez y William Pacho. El Mundial de Hincapié no ha sido el mejor, puesto que, el central tuvo un muy mal estreno contra Costa de Marfil donde quedó expuesto.

Ahora Ecuador se juega un histórico quinto partido en el Mundial, y aunque en teoría, sería igualar lo que se hizo en 2006, porque llega a octavos de final, el equipo de Beccacece podría meterse en los libros de la historia de la Selección ecuatoriana.

Piero Hincapié llega con molestias a jugar contra México. (Foto: GettyImages)

El once de Ecuador para jugar contra México:

Este sería el once de la Selección de Ecuador para jugar contra México en los 16avos del Mundial 2026:

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Hernán Galíndez

Alan Franco

Joel Ordóñez

William Pacho

Piero Hincapié

Pedro Vite

Moisés Caicedo

John Yeboah

Nilson Angulo

Gonzalo Plata

Enner Valencia

¿A qué hora jugará Ecuador contra México y qué canal lo pasa?

El partido entre México y Ecuador por los 16avos del Mundial 2026 comenzará desde las 20H00 (EC) de este martes, 30 de junio de 2026. El partido se podrá ver por las siguientes plataformas en toda Sudamérica:

DSports, DGO, Paramount+, Teleamazonas y Disney+ Premium.

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En síntesis: