Es tendencia:
logotipo del encabezado
Seleccion Ecuador

¡Última hora! La Selección de Ecuador estaría en el Bombo 2 del Mundial 2026 gracias a Escocia

La Selección de Ecuador ya estaría en el Bombo 2 del próximo sorteo del Mundial y todo gracias a Escocia.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
Escocia mete a Ecuador en el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026
© GettyImagesEscocia mete a Ecuador en el Bombo 2 del sorteo del Mundial 2026

Este martes 18 de noviembre de 2025 el mundo del fútbol vivió uno de los capítulos más emocionantes de su historia gracias a Escocia y Dinamarca. Tan importante fue este partido, que hasta la Selección de Ecuador terminó siendo muy beneficiado.

Escocia venció a Dinamarca en la última del partido con un golazo del exjugador de Arsenal, Kieran Tierney, y otra joya de Kenny Mclean. Con lo cual se metieron al Mundial de manera directa y mandaron a Dinamarca al repechaje. Esto hace que los daneses dejen un hueco en el bombo 2.

Ese hueco del Bombo 2 sería aprovechado por Ecuador, ya que automáticamente asciende en la clasificación de la FIFA y estarían en el Bombo 2 del próximo sorteo del 5 de diciembre, si la FIFA manda los repechajes al Pot 4, y así pierda con Nueva Zelanda, entraría directo. Además, Austria también empató con Bosnia y eso beneficia al equipo de Beccacece.

No obstante, para que Ecuador deje de sacar combinaciones y cálculos tiene que vencer a Nueva Zelanda en su amistoso, ya que con eso, la Selección de Ecuador superaría a Austria y se mete al Pot 2 del siguiente sorteo del mundial, sin importar cualquier cambio de última hora.

Tweet placeholder

¿La FIFA puede cambiar el formato del sorteo del Mundial 2026?

De último momento se informó que la FIFA estaría planeando respetar los rankings de los equipos que jueguen repechaje, por lo cual, los ganadores de la llave de Italia y Dinamarca podrían ir al Bombo 2 en demérito de Ecuador, de ahí que, siga siendo importante vencer a Nueva Zelanda para superar a Austria.

Publicidad
¿Qué necesita la Selección de Ecuador ante Nueva Zelanda para ser bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026?

ver también

¿Qué necesita la Selección de Ecuador ante Nueva Zelanda para ser bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026?

Austria empata y eso ayuda a Ecuador

Aunque Austria empató y se metió directo al Mundial, lo hizo contra Bosnia, que venía en el puesto 72. Por eso pierden puntos, se calcula entre 3 y 4, y eso metería a Ecuador con una victoria ante Nueva Zelanda en el POT 2 y ya no dependería de ningún cambio de FIFA.

¿A qué hora juega Ecuador contra Nueva Zelanda y por dónde ver?

Ecuador estaría jugando con Nueva Zelanda desde las 20H30 de este 18 de noviembre de 2025. El partido se podrá ver por los planes de Zapping Sports y también en El Canal del Fútbol.

Encuesta

¿Ecuador merece estar en el Bombo 2?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad
  • Escocia venció a Dinamarca el 18 de noviembre de 2025 con goles de Kieran Tierney y Kenny Mclean y mandó a Dinamarca al repechaje.
  • Ecuador podría ascender al Bombo 2 porque Dinamarca cae a repechaje y Austria empató
  • Ecuador necesita ganar ante Nueva Zelanda a las 20H30 del 18 de noviembre de 2025 para no verse afectado por un cambio de la FIFA.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Camavinga cometió un grosero error y permitió un gran gol de Escocia
Uefa

Camavinga cometió un grosero error y permitió un gran gol de Escocia

Pese al error de Camavinga, Francia golea a Escocia con un gran Pavard
Uefa

Pese al error de Camavinga, Francia golea a Escocia con un gran Pavard

Tras su paso por Chelsea, Lampard podría dirigir a otro gigante de Europa
Uefa

Tras su paso por Chelsea, Lampard podría dirigir a otro gigante de Europa

El insólito nuevo valor de mercado de Yerry Mina ¿tiene nivel para el Mundial?
Fútbol de Colombia

El insólito nuevo valor de mercado de Yerry Mina ¿tiene nivel para el Mundial?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo