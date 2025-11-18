Este martes 18 de noviembre de 2025 el mundo del fútbol vivió uno de los capítulos más emocionantes de su historia gracias a Escocia y Dinamarca. Tan importante fue este partido, que hasta la Selección de Ecuador terminó siendo muy beneficiado.

Escocia venció a Dinamarca en la última del partido con un golazo del exjugador de Arsenal, Kieran Tierney, y otra joya de Kenny Mclean. Con lo cual se metieron al Mundial de manera directa y mandaron a Dinamarca al repechaje. Esto hace que los daneses dejen un hueco en el bombo 2.

Ese hueco del Bombo 2 sería aprovechado por Ecuador, ya que automáticamente asciende en la clasificación de la FIFA y estarían en el Bombo 2 del próximo sorteo del 5 de diciembre, si la FIFA manda los repechajes al Pot 4, y así pierda con Nueva Zelanda, entraría directo. Además, Austria también empató con Bosnia y eso beneficia al equipo de Beccacece.

No obstante, para que Ecuador deje de sacar combinaciones y cálculos tiene que vencer a Nueva Zelanda en su amistoso, ya que con eso, la Selección de Ecuador superaría a Austria y se mete al Pot 2 del siguiente sorteo del mundial, sin importar cualquier cambio de última hora.

Tweet placeholder

¿La FIFA puede cambiar el formato del sorteo del Mundial 2026?

De último momento se informó que la FIFA estaría planeando respetar los rankings de los equipos que jueguen repechaje, por lo cual, los ganadores de la llave de Italia y Dinamarca podrían ir al Bombo 2 en demérito de Ecuador, de ahí que, siga siendo importante vencer a Nueva Zelanda para superar a Austria.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Qué necesita la Selección de Ecuador ante Nueva Zelanda para ser bombo 2 en el sorteo del Mundial 2026?

Austria empata y eso ayuda a Ecuador

Aunque Austria empató y se metió directo al Mundial, lo hizo contra Bosnia, que venía en el puesto 72. Por eso pierden puntos, se calcula entre 3 y 4, y eso metería a Ecuador con una victoria ante Nueva Zelanda en el POT 2 y ya no dependería de ningún cambio de FIFA.

¿A qué hora juega Ecuador contra Nueva Zelanda y por dónde ver?

Ecuador estaría jugando con Nueva Zelanda desde las 20H30 de este 18 de noviembre de 2025. El partido se podrá ver por los planes de Zapping Sports y también en El Canal del Fútbol.

Encuesta¿Ecuador merece estar en el Bombo 2? ¿Ecuador merece estar en el Bombo 2? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad