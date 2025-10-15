Beccacece lo expuso y ahora estos jugadores podrían reemplazar a Ángelo Preciado en el Mundial 2026

Ángelo Preciado fue expuesto por Beccacece tras su polémico cambio contra México en el amistoso. El defensa ecuatoriano no completó ni el primer tiempo y tras esta disputa, ahora ya aparecen nombres para reemplazarlo en el once de la Selección de Ecuador.

Hay jugadores que pueden reemplazar a Preciado en la posición de lateral por la derecha como es el caso de Joel Ordóñez, cuando regrese Piero Hincapié a la defensa. O también se pide una oportunidad para el ‘Choclo’ Quintero de gran nivel en Liga de Quito.

Asimismo, si Beccacece ve a Ángelo Preciado como extremo por la derecha, hay otros jugadores que lo pueden reemplazar que están dentro de la misma convocatoria, como Bryan Ramírez o John Yeboah. Asimismo, existen otros jugadores que no son convocados que se pueden ganar este lugar.

Aunque fue reemplazado y se ha generado una gran polémica, es poco probable que Preciado se termine quedando fuera de la convocatoria, solo perdería su lugar en el once titular. La próxima doble fecha FIFA de noviembre sería clave para determinar que pasa con Preciado.

Sebastián Beccacece también dijo en rueda de prensa que no había responsabilidad de Preciado en el cambio y que todo era de él. El defensa ecuatoriano se fue al minuto 27′ después de varios errores en el comienzo del partido.

Los números de Ángelo Preciado en la Selección de Ecuador

Con la Selección de Ecuador, Ángelo Preciado lleva ya 52 partidos entre todas las competencias, desde su debut. Sin embargo, este amistoso contra México es uno de los peores de toda su carrera con la camiseta de ‘La Tri’. Con Beccacece ha sido un fijo en las convocatorias.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar dos amistosos en el mes de noviembre. ‘La Tri’ se enfrentará a Canadá y Nueva Zelanda, estos dos encuentros terminarán siendo claves para determinar si Beccacece sigue confiando o no en Ángelo Preciado para el once titular.

