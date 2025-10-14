Segundo Castillo no se fue en buenos términos de Barcelona SC. El DT ecuatoriano salió tras una crisis de malos resultados, pero dejando al equipo amarillo a solo 1 punto de IDV. Ahora con Ismael Rescalvo, el ‘Ídolo’ se encuentra a 13 puntos de IDV.

En medio de esta dura pelea por el campeonato y con una ola de críticas de encima, Segundo Castillo cree que el ‘Ídolo’ está en posibilidades de pelear el campeonato. Así tenga un 1% de probabilidades, el ‘Ídolo’ debe pelear por el título, de acuerdo al ‘Mortero’.

“Siempre que haya posibilidades debe pelear. Independiente del Valle tiene 13 puntos, pero hay muchos por jugarse; esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. No tiene la gran posibilidad, del 100 % le queda el 1 %, pero la tiene; debe aferrarse a eso“, comentó en El Universo, el DT.

Barcelona SC se llevó un durísimo golpe el pasado fin de semana, cuando acabó goleado 3 a 0 contra Independiente del Valle. Ahora si quiere seguir peleando por el título debe sacar puntos ante Liga de Quito en el Rodrigo Paz Delgado, donde solo ha ganado una vez en 28 años.

Por otro lado, el DT ecuatoriano también reveló que aún tiene ofertas para entrenar, pero no detalló si es en Ecuador o en el extranjero. “Sí he tenido ofertas, cuando salí de Barcelona SC y ahora también. Hemos tenido la tranquilidad para elegir lo mejor, no hay apuro. Hay que alimentarse en todos los aspectos, hacer algunas actividades y cursos que vienen bien para seguir creciendo”, agregó el entrenador.

Los números de Segundo Castillo en Barcelona SC en esta temporada

En esta temporada con Barcelona SC, Segundo Castillo alcanzó a dirigir un total de 26 partidos entre todas las competencias, ganando 12 encuentros, empatando 4 y perdiendo 10. Ser eliminado rápido en Copa Libertadores le terminó costando el cargo.

¿A qué se dedica ahora Segundo Castillo?

Mientras analiza la mejor propuesta para seguir entrenando, Segundo Castillo se ha dedicado en los últimos meses a hacer diferentes campañas publicitarias aprovechando su imagen de “elegante”. El DT podría volver a dirigir en la LigaPro en la temporada 2026.

