La Selección de Ecuador terminó esta doble fecha FIFA con varias polémicas, y muchos cuestionamientos contra Beccacece. Los hinchas lo señalaron directamente en redes sociales como un “destructor del fútbol” y ahora Enner Valencia respondió.

Se habla de un vestuario en conflicto por el polémico cambio de Ángelo Preciado, de problemas por las convocatorias, y ahora Enner Valencia ejerció de capitán y mandó un mensaje para “apaciguar” las aguas. El goleador marcó ante Estados Unidos.

En sus cuentas oficiales, Enner Valencia escribió: “Con mucha pasión y entrega nos seguimos preparando para el mundial EQUIPO“, junto a varias fotografías de lo que fue esta fecha FIFA. Con esto, el mítico goleador quiere transmitir calma tras las grandes críticas.

Ya Enner Valencia había dejado claro, tras la victoria ante Argentina, que Beccacece es uno de los grandes “culpables” de que aún siga jugando con la Selección de Ecuador. El capitán e histórico goleador respalda absolutamente al DT argentino.

El mensaje de Enner Valencia para la Selección de Ecuador. (Captura de pantalla)

La Selección de Ecuador también está expuesta a una ola de críticas sin precedentes, ya que ‘La Tri’ cuenta con una de las mejores camadas de su historia y por eso se espera que consiga mejores resultados. Ecuador viene de ser segundo en las Eliminatorias.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador volverá a jugar dos amistosos en el mes de noviembre. ‘La Tri’ se enfrentará a Canadá y Nueva Zelanda. Ambos encuentros deben ser victorias para ‘La Tri’, pensando en el ranking FIFA.

El puesto de Ecuador en el ranking FIFA

Tras estos dos empates contra Estados Unidos y México, la Selección de Ecuador pasará a ocupar el puesto 23 del ranking FIFA, con lo cual, se mete en el bombo 2 del sorteo del mundial. No obstante, necesita ganar en el mes de noviembre para quedarse en este lugar.

