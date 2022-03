El próximo sábado, América recibe a Toluca por la jornada 11 del Grita México Clausura 2022 con el objetivo de volver a ganar y así estar más cerca de los primeros 12 equipos. Por otra parte, en las últimas horas, las Águilas confirmaron en sus redes sociales que las barras no podrán estar presentes en el Coloso de Santa Úrsula. A su vez, tras la decisión, La Monumental 16, la Ritual del Kaoz y Los Doble Siete, las barras más relevantes del conjunto Azulcrema, reaccionaron con un mensaje.

Lo sucedido en el Estadio la Corregidora, cuando Querétaro recibió a Atlas por la jornada nueve, llevó a la cúpula de la Liga MX a tomar carta en el asunto luego de batalla campal que se dio en el inmueble. Una de sus medidas fue prohibir el acceso a las barras de cada institución, mientras que los fanáticos no pueden a acompañar a su equipo cuando sea visitante.

Debido a esto, América confirmó que el próximo juego ante Toluca no podrán estar presente estos grupos y que las gradas que siempre usan serán ocupadas por niños de Nido de Águila y fundaciones. “Son muchos los valores, la pasión y las alegrías que se han cultivado en nuestro fútbol a lo largo de su historia. Para el Club América y el Estadio Azteca es muy importante continuar como un espacio seguro", expresa el comunicado del Estadio Azteca.

Las barras de América reaccionaron con un mensaje

Las barras más importantes de América, Ritual de Kaoz, El Disturbio y La Monumental 16, reaccionaron ante la decisión que tomaron las autoridades. En sus diferentes redes sociales, las tres invitaron a sus seguidores a acatar la orden con el objetivo de mantener la seguridad en el Estadio Azteca. Por otro lado, El Distutbio destaca que hay dialogos con la directiva y que esperan tener nuevas noticias para volver a estar en el Coloso de Santa Úrsula.

La dura reacción de la barra de Chivas

Tras la decisión de la Liga MX, una de las barras más importante de Chivas tuvo un duro comunicado contra la directiva del Rebaño. “Ha sido una semana en donde también nos hemos dado cuenta la importancia que la directiva nos da como aficionados, es decir, ninguna, con un equipo que no gana, de media tabla, sigan echando a esos pocos que aún respaldan al equipo. Pareciera que en Chivas es LEY echar a todo aquel que demuestre que quiere y siente los colores de la institución, llámese técnicos, jugadores, afición. En un torneo en el que no salen del fondo de la tabla, llenen el estadio con puras fundaciones para que vean que hasta ellos dejan de ir a verlos. Chivas hace mucho que ya no da espectáculo, la gente no va por los jugadores, tampoco por técnicos, pues no tenemos a un Muñeco Gallardo, mucho menos por directivos. A Chivas hace mucho tiempo la gente va a verlo por una sola razón, PORQUE LE QUIERE. Sigan castigando a su gente, mientras otros solapan a la suya", reza parte del comunicado en sus redes sociales.

Y agregó: "Aprovechamos para hacer de su conocimiento que no asistiremos a este Clásico Tapatío como grupo organizado. Aquellos que tengamos la posibilidad de conseguir boletos de otras zonas lo haremos de manera individual, no nos dejemos provocar por los disque 'barristas' del equipo contrario, no valen la pena, porque ya todo México lo sabe, tiran la piedra y esconden la mano, se las dan de muy bravitos pero los únicos bravos de verdad siguen hospitalizados o recuperándose, recuerden que todos los demás tan solo corrieron y los dejaron tirados".