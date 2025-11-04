Estamos a una jornada de que acabe el Apertura 2025 en su fase regular, pero el Club América es uno de los conjuntos que hasta en esta última fecha está peleando el liderato. Desde luego que ya tiene un lugar asegurado en la Liguilla y lo que se viene para el conjunto de André Jardine podría ser sorpresivo o incluso un fracaso.

Los resultados en el equipo azulcrema se miden en títulos, si el equipo no logra conseguir ese campeonato a fin de año, lo más seguro es que haya un análisis de qué jugadores vale la pena mantener y quiénes otros no, sobre todo, empezando por aquellos que terminan contrato con la escuadra en diciembre y todo depende del resultado para su renovación.

De acuerdo con Azteca Deportes hay un par de jugadores que debido a que terminan contrato estarían fuera de la plantilla. Se trata de Víctor Dávila y Rodolfo Cota; en el caso del arquero se buscaría una extensión tomando en cuenta que el titular va a ser de los llamados a la Selección Mexicana para el Mundial de 2026, por lo que su futuro depende de eso.

¿Quién se podría ir del América?

Sin embargo, hay un futbolista que ha tenido un torneo más regular en este semestre debido a las bajas y que se podría ir. La misma fuente comenta que sería Alan Cervantes, el mediocampista mexicano ha tenido incluso un regreso al Tricolor, pero es poco probable que continúe en el equipo ya que el 31 de diciembre culmina su contrato.

Como se mencionó anteriormente, lo ideal es que se evalúe la situación conforme se dé el cierre del torneo, por lo que el mismo Cervantes tendría que ser evaluado con lo que el cuerpo técnico o la directiva mencionen. Si hay otra opción para su reemplazo o se tomaría la opción de renovarlo con la idea de no perder una base en el mediocampo.

