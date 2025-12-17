El fracaso que tuvo el Club América en el Apertura 2025 fue algo que lastimó a la escuadra de André Jardine. Por lo que el equipo rompió filas después de que terminaran su participación en los Cuartos de Final ante Rayados y se notificó que justamente hoy, miércoles 17 de diciembre regresarían a Coapa para reportar con la escuadra.

Desde luego que después de unos días de descanso, se esperaba que comenzaran a decidir qué jugadores se van y cuáles se quedan, en especial porque pensaban tener más tiempo de vacaciones y al final, tras los resultados, se los recortaron, sobre todo para aquellos que ya no tendrán cabida en la plantilla para el Clausura 2026.

Todo parecía indicar que este último partido que vimos ante Monterrey sería el último para Jonathan dos Santos, quien desde hace un par de torneos ha puesto a pensar a la afición en un posible retiro, pero su papel en ese enfrentamiento todavía dejó claro que tiene cualidades para estar frente a una escuadra como lo es el América.

¿Qué pasará con Jonathan dos Santos?

Sin duda fue de los más elogiados por la afición y de acuerdo con la información del periodista de TUDN, Julio Ibáñez, está muy cerca de renovar otros seis meses más con el equipo azulcrema para que en el siguiente torneo siga formando parte de la escuadra, aunque hay que recordar que su ausencia se ha debido principalmente a lesiones.

Si bien, el mediocampista ha demostrado buen trabajo, también ha sido el blanco que varias lesiones que lo han dejado fuera. En caso de que esté en su prime como en ese último duelo, será una pieza clave, pero si los temas físicos siguen siendo un problema para él las cosas se podrían poner difíciles durante todo el torneo.

