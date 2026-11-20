Guillermo Almada tiene tres bajas muy importantes para el duelo ante los felinos por el Apertura 2026.

América afrontará un compromiso importante antes del comienzo de la Liguilla. Este sábado, desde las 21:00 horas (tiempo del centro de México), las Águilas visitarán a Tigres por la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido en el que necesitan sumar de a tres para intentar recuperar el liderato de la tabla general.

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El equipo dirigido por Guillermo Almada ya tiene asegurada su clasificación a la Fiesta Grande, pero no quiere llegar a la fase decisiva del campeonato sin antes intentar terminar en lo más alto. En la jornada anterior, los azulcremas dejaron escapar puntos tras empatar 2-2 ante Pumas y perdieron el primer puesto de la clasificación.

Por eso, América sabe que una victoria ante los Felinos es fundamental para mantener sus aspiraciones de recuperar el liderato. De todas maneras, no dependerá exclusivamente de su resultado, ya que también deberá esperar lo que suceda entre Cruz Azul y Chivas en el Estadio Akron.

Del otro lado estará un Tigres que solamente necesita una victoria para despedirse del torneo con una alegría ante su afición. El conjunto felino sumó apenas 15 puntos en 16 jornadas y ya no tiene posibilidades de clasificarse a la Liguilla, por lo que buscará cerrar su participación de la mejor manera posible.

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Sin embargo, Almada tendrá un problema importante a la hora de preparar el encuentro. El entrenador uruguayo no podrá contar con tres futbolistas que suelen tener protagonismo en su alineación y deberá encontrar alternativas para cubrir sus ausencias.

Las 3 bajas que tendrá América ante Tigres

Las Águilas sufrirán dos ausencias por acumulación de tarjetas amarillas. Se trata de Kevin Álvarez y Erick Sánchez, quienes deberán cumplir una jornada de suspensión y no estarán disponibles para el último compromiso de la fase regular.

La tercera baja será Brian Rodríguez. El atacante uruguayo no podrá participar del encuentro debido a una lesión muscular, por lo que tampoco estará a disposición de Guillermo Almada para visitar a Tigres.

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