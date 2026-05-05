Ángel Villcampa ya tendría nuevo equipo, pero no lo quieren

El Club América Femenil tuvo un juego muy complicado en los Cuartos de Final ante FC Juárez, incluso estuvo muy cerca de ser eliminadas en esas instancias. Al término del encuentro se llevaron el pase a las Semifinales, pero ahora se tendrán que medir ante Toluca, equipo que eliminó a Tigres y que seguramente no será nada fácil para las de Ángel Villacampa.

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Además, el juego se disputará a las 12:00 horas, por lo que las condiciones climáticas podrían afectar a ambos equipos en su desempeño y las Águilas corren el riesgo de quedar eliminadas en su propia casa. Si eso sucede, la mayoría de los aficionados azulcremas ya han pedido la salida del DT, por lo que se verá en el resultado.

¿A dónde se iría Ángel Villacampa?

Con tantas finales perdidas, los seguidores ya no quieren que el estratega continúe, pero la directiva le sigue dando el voto de confianza. El tema aquí es que ahora todo indica que el español ya tendría un futuro asegurado en Europa. De acuerdo con la información de Plazofutfem, medio en España, se revela que el Atlético de Madrid los espera de vuelta.

Los aficionados no lo quieren

La fuente menciona que el actual estratega, José Herrera no continuaría y buscarían el retorno de Villacampa. Pero la afición colchonera no está de acuerdo y es que una de los principales razones para no quererlo es que tuvo problemas con la plantilla y no salió nada bien, pese a que ya no tienen un equipo similar no lo ven ahí de regreso.

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Por su parte, los seguidores azulcremas se manifestaron y sin duda opinan que lo dejarían ir, sobre todo si se va sin salir campeón y darle la tercera a las Águilas. Por el momento no hay nada confirmado respecto a este posible fichaje, pero el hecho de que suene en España pone a pensar que no estaría tan alejado de la realidad.

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En síntesis