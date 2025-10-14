Luego del partido ante Santos Laguna en la Jornada 12 del Apertura 2025, André Jardine habló de los jugadores como Allan Saint Maximin y Raúl Zúñiga que habían salido lesionados en ese partido, pero apuntaba a que la Fecha FIFA ayudaría a que algunos de los futbolistas que ya tenían en trabajo de recuperación podrían estar listos para el regreso de la competencia.

El próximo fin de semana, el Club América se enfrenta a Cruz Azul en Ciudad Universitaria y todo parecía indicar que para este Clásico Joven Henry Martín y Álvaro Fidalgo estuvieran disponibles y es que de acuerdo con lo mencionado por el estratega en la conferencia de prensa, el delantero estaría cerca de volver a los entrenamientos.

El Clásico Joven sin Henry Martín

Este martes los que no fueron convocados con su selección en esta Fecha FIFA reaparecieron en la escuadra azulcrema para disputar el partido ante La Máquina el sábado, por lo que una de las ausencias que se dio fue precisamente la de “La Bomba”, aunque el “Maguito” ya está de vuelta con la plantilla, aún le hace falta al técnico la recuperación de su delantero.

Esta parecía ser una buena noticia tomando en cuenta que el francés había salido con molestia y que tras dar el reporte médico oficial de la “Pantera” perderían a otro elemento ofensivo. A eso, se le sumaba la baja de Alejandro Zendejas, por lo que para el ataque sólo le quedaría Brian Rodríguez y como centrodelantero Rodrigo Aguirre.

Aunque faltan algunos días para poder disputar este enfrentamiento, es muy probable que si antes del viernes no ven al 100% a Henry no estaría en el partido, es por ello que ahora sólo queda esperar cómo se van viendo en los entrenamientos y analizar que cuadro podría proponer Jardine ante estas ausencias o si valdría la pena arriesgar al goleador azulcrema.